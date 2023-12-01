夫妻相處丨人妻疑丈夫與女傭有染 裝針孔鏡頭偷拍揭寒心真相更崩潰

▲ 《香港愛情故事》劇照

表面上的愛妻男，背後原來是花心丈夫！越南一名人妻，指丈夫平日十分「尊敬老婆」，而且家中亦由她掌權「他給了我決定家裏一切事務的權力」，但她萬萬沒想到眼中滿分的丈夫，竟然背叛她。鑑於老公突然對家中女傭百般遷就，令人妻覺得事有蹺蹊，懷疑兩人暗渡陳倉，於是在家中安裝針孔攝錄機蒐證，沒想到從兩人的對話，竟發現丈夫並非與女傭有染，但真相令她更寒心，她崩潰表示︰「我簡直不敢相信自己的耳朵」。

根據越南傳媒報道，河內1名30多歲女子下嫁大4年的丈夫，兩人育有1個孩子，人妻放完產假後返回職場工作，經朋友介紹僱用1名40多歲的女傭，幫忙照顧孩子，而女傭表現亦令她滿意，「她身手靈活有智慧，一手好廚藝，也很擅長照顧孩子。這幾個月來，我能夠安心去上班，因為家裏的一切都是我女傭打理的。連我先生也稱讚我僱了優秀女傭」。

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發現丈夫偷偷給女傭錢

不過漸漸地女傭卻愈來愈不受控，人妻本來允許女傭每月返家探望孩子1次，但最近女傭卻經常藉故要每周回家，甚至每周請假幾天，令她忙於調動上班日回家照顧小孩。最奇怪的是人妻就算不滿女傭表現，但丈夫總會卻對女傭十分偏袒，跟她說話更是陰聲細氣，更不時偷看女傭，最離譜的是人妻發現丈夫竟偷偷給予女傭50萬越南盾（約港幣170元），質問下丈夫就推說是培訓費用，「沒什麼值得提的」。

▲ 人妻發現丈夫原來一早有外遇，即時崩潰。(示意圖)

由於丈夫和女傭之間態度鬼鬼祟祟的，令人妻懷疑兩人有染，於是在家中安裝針孔攝影機，沒想到錄得兩人的對話令人妻更崩潰，她聽到丈夫對女傭說︰「這段時間，我一直偏袒妳，希望妳能遵守我們之間的承諾，只要妳守秘密，不告訴我老婆我有外遇情人，我就不會讓妳受苦」，丈夫更承諾會給女傭加薪。

女傭找着丈夫出軌把柄

這時人妻才恍然大悟，原來女傭發現了丈夫出軌的證據，丈夫惟有「買佢怕」及支付「掩口費」。人妻得知真相後崩潰了，她決定解僱女傭，並考慮如何對付忘恩負義的丈夫，但大前題是還要找出他出軌的對象，才作進一步的部署，「他背叛了妻子和孩子，在外面亂搞，這就是我現在最痛苦的事。現在我還在觀察他最後會和誰在一起」。

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責任編輯：王明芳