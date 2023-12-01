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【遊蕩罪】長沙灣怪男疑扒幼稚園窗邊自瀆　警拘36歲男涉遊蕩

社會 11:08 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

一名灰衣男子扒在一間幼稚園窗邊，懷疑正在自瀆。（Facebook 長沙灣街坊）

警方於周二（28日）中午，接獲長沙灣一間幼稚園報案，指發現一名形跡可疑的男子於校外作出猥褻行為，令學童受驚。

從網上流傳影片可見，一名灰衣男子扒在一間幼稚園窗邊，疑正窺視校園內部，同時將左手放在襠部抽動，懷疑正在自瀆。隨後拍片者走近，該男子回頭發現拍片者，即轉身離去。

點擊圖片放大
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警方表示，在校方報案後，深水埗警區高度重視案件，長沙灣分區特遣隊立刻到場跟進，並交由刑事部全力跟進，追緝涉案男子。

經深入調查及情報分析後，深水埗警區情報組探員迅速鎖定該男子身份，並於前日（29日）晚上在元朗區，以「遊蕩」罪拘捕一名36歲中國藉男子，並於被捕人的住所內檢獲案發時所穿著的衣服。該名男子現正被警方扣查，而案件交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進。

警方強調，「遊蕩」罪是嚴重罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，一經定罪，最高刑罰可判2年監禁。

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記者：黃穎津

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