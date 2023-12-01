有情有義丨「大帥哥」重感情返港相約演員相聚　張衞健中年發福跟李成昌撞樣?

▲ 張衞健跟《大帥哥》演員飯聚。

5年前張衞健回歸TVB演出劇集《大帥哥》，劇集贏盡口碑和收視，足見張衞健的威力！

定居內地的張衞健原來近日低調回港，日前更相約《大帥哥》演員飯聚，足見張衞健為人念舊。

▲ 張衞健回港跟眾演員Re-U。

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中年發福跟李成昌撞樣

李嘉昨晚（11月30日）於社交平台上載跟《大帥哥》演員的合照，當中他寫道：「開心的重聚。」

出席者包括蔡思貝、洪永城、曹永廉、徐榮、李嘉和譚凱琪，只見張衞健企正C位，盡顯大哥風範。另外58歲的張衞健看來有點發福，或許同是光頭一族的關係，驟眼看有點似李成昌。

網民看到這張《大帥哥》演員Re-U合照，可說回憶返晒來，更紛紛留言：「希望Dicky再來拍劇」、「會不會有《大帥哥》第二部？」、「劇組感情真好」。

▲ 張衞健近年主力於內地發展！

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相隔22年回歸拍《大帥哥》

5年前播映的《大帥哥》取得超好收視，大結局錄得35.7收視率，成為年度二線劇集收視之冠，該次是張衛健自96年《西遊記》後，相隔22年再為TVB拍劇。

他曾於TOPick訪問坦言：「當日《西遊記》很受歡迎，一直亦指我會拍攝《西遊記》續集，可是最後因為合約問題，我離開了TVB，繼而多年來在台灣、內地工作，這些年來每次在港，都聽到有人問我幾時返TVB拍劇，一直覺得像跟觀眾不辭而別，像欠了香港觀眾，心裡有把聲音叫我快些回來拍一齣全廣東話的劇集，以彌補當日的遺憾。」

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