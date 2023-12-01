旅程多得你守望丨榛綦加盟新公司推出個人新歌　與過百隻羊咩咩拍MV超可愛

▲ 榛綦推出今年第二首個人單曲《旅程多得你守望》MV。

憑《全民造星IV》出道、女團STRAYZ成員之一的榛綦（Natalie），今年初以獨立歌手姿態推出首支單飛歌曲《Time To Fly》後，最近宣布加盟Hey music HK Ltd並推出年度第二首個人單曲《旅程多得你守望》。

日前，Natalie以單薄襯衣，冒寒到郊外拍攝新歌MV，期間Natalie除與7歲童星演對手戲，更與過百隻羊咩咩同場「演出」，場面震撼，令Natalie大呼難忘。

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▲ 榛綦新歌《旅程多得你守望》MV。

感恩出歌有Backup

歌曲《旅程多得你守望》背後意旨「天使數字444」，講述每個人身邊都會有自己的守護天使，每當遇到阻滯事情，守護天使便會出來給予信心、鼓勵，令事情得以順利完成，Natalie希望透過歌曲傳遞相信自己的正向訊息：「希望大家做事要相信自己，唔使擔心太多，要有信念，身邊一定會有守護自己嘅人打氣。」

問到現實中，Natalie是否也對自己很有信念？她卻擰頭笑說：「雖然我鼓勵大家要相信自己，但其實我唔係一個好有自信的人，好彩身邊有好多好朋友、屋企人、粉絲，佢哋做我嘅守護天使，不斷鼓勵及支持，畀咗好多信心我，令我由一個冇信心嘅人，變成可以表演畀大家睇嘅人。」

今次是加盟新公司後首次拍MV，Natalie直認跟上首歌有很大分別，毋須再身兼多職，壓力大減，稱：「上一首歌，因為係獨立歌手身份，好多嘢都要自己去策劃同籌備，就連聯絡導演、工作人員都要自己處理，加上兼顧學業，所以有點吃力，今次好感恩，有公司不同部門同事去幫自己去傾所有嘢，令事情容易達成！」

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冒寒拍MV景靚人凍

今次新歌MV最大特色，除聘請童星演對手戲外，製作單位更安排Natalie與過百隻羊同場，場面壯觀，稱：「聽說同小朋友及動物拍攝係最難控制，但好開心，呢位小朋友好乖、好專業，雖然只有7歲，但真係好叻，一埋位就交足戲；至於同動物合作，就要自己去配合，始終啲羊聽唔明我講咩，但感覺都OK，出嚟嘅效果一定好好睇。」

除被過百隻羊包圍，Natalie指今次拍攝最難忘是天氣凍及取景偏遠：「為咗靚，我着得好單薄，適逢天氣轉冷，所以我而家好凍，雖然拍攝地方比較偏僻，但風景又真係好靚。」

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未知打後日子，Natalie會否繼續女團STRAYZ發展？她指：「STRAYZ係獨立個體，要自己搵資源發展，唔容易，所以大家都有傾過，認為暫時焦點放喺個人發展先。」

Natalie續說，現時已開始籌備不同類型歌曲，她期望可以跳唱形式推新歌，提到年底樂壇頒獎禮可有信心爭新人獎？Natalie直言會以「平常心」看待：「今年有好多出色新人，各有不同風格及強項，最重要係可以百花齊放！」