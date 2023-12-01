星二代︱葉凱茵12歲仔赴紐西蘭留學追足球夢　曾為童星長高變運動型男

▲ TVB「秘書王」葉凱茵（Fanny）的12歲兒子郭皓琛（Orson）由紐西蘭留學返港度假，兒子長大不少成為運動型男。

現年46歲，TVB「秘書王」葉凱茵（Fanny），近年轉變戲路成功轉型為「媽媽王」，早前北上登台獻唱人氣不減。作為廿四孝媽媽努力工作鼓勵兒子追夢，她與丈夫三年前安排兒子遠赴紐西蘭留學，葉凱茵曾在節目訪問中一度感觸落淚，表示不捨。最近12歲兒子郭皓琛（Orson）返港度假，葉凱茵分享多張與愛兒合照，比對與兩年前客串拍劇的模樣，仔仔身高已經高過媽媽，成為運動型男。

最新影片推介：

葉凱茵早前在社交網晒出合照，只見兒子長大不少，換去稚嫩模樣，與媽媽如餅印越大越靚仔，衣著打扮跟貼潮流，化身高大運動型男，身高更追到媽媽。遠赴紐西蘭追足球夢的郭皓琛，加入當地足球校隊，他曾於IG分享奪獎心情：「昨天的比賽很瘋狂我5-4贏了。我也獲得了當天的最佳球員，謝謝你的獎杯」，葉凱茵也留言大讚兒子「叻仔豬」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

曾母子檔工作做小童星

郭皓琛曾為小童星，2022年有份客串《法證先鋒V》，飾演袁偉豪的童年，並與葉凱茵演母子。讓兒子更加體會到媽媽平日的工作，對於他首次演出已表現稱職，盡得媽媽演戲真傳。兒子拍攝完畢後就隨即再飛新西蘭讀書，愛子心切的葉凱茵與兒子長期分隔兩地，坦言不捨，但為了兒子的將來著想，明白要學懂放手，讓兒子追求足球夢。今次兒子回港一家團圓，葉凱茵珍惜親子見面機會。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

紐西蘭讀書發掘興趣專長

葉凱茵去年接受TOPick訪問時分享兒子留學點滴，她指由於老爺奶奶在紐西蘭生活有照應，故安排兒子於2020年前往當地讀書。Orson很快已適應當地生活，教學以生活化的活動教學代替功課和測驗，比較輕鬆，她讚揚兒子留學兩年後英文大有進步，性格也變得體貼、孝順及獨立。

已升中的Orson對爸媽明言很喜歡紐西蘭的生活，有計劃繼續留在當地升學，縱然不捨都要放手，她最欣喜是兒子找到興趣和目標。葉凱茵認為兒子健康快樂才是最重要，她鼓勵兒子再發掘多一項專長，即使將來未能發展足球事業，也能有一技傍身轉換跑道。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳