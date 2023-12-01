【靚媽精明眼】香港金域假日酒店自助餐買一送一 $297歎凍蟹+龍蝦鉗+烤火雞迎聖誕

踏入聖誕月，又是親友良朋歡欣聚餐的好時機，KKday將於12月1日中午12時推出「香港金域假日酒店自助餐買一送一」！以超抵價品嚐繽紛聖誕自助午餐，同場有聖誕自助晚餐優惠！Bistro on the Mile海鮮自助餐薈萃地道及國際美食，專廚於開放式廚房炮製各款美饌，為客人帶來一次難忘的視覺與味覺體驗。最低優惠低至每位$297，可以品嚐凍蟹＋炸蠔＋避風塘式炒龍蝦鉗＋烤火雞！另外還有各式特色美食，如此平民的價錢，我們不需返內地，都可以在優美的環境中享受豐富的美食。

最新影片推介

餐廳的繽紛聖誕自助午餐，用餐時間為（12:00 – 14:30），優惠: HK$594/2位，平均HK$297/位 (原價: HK$1,096/2位) 已包括加一服務費，除了超抵價品嚐繽紛聖誕自助午餐，同場還有聖誕自助晚餐優惠！優惠: HK$957/2位，平均HK$478.5/位 (原價: HK$1,756/2位) 已包括加一服務費。

▲ 酒店特色自助餐每人唔使$300，認真抵食！

優惠預訂日期 : 2023年12月1日12:00至12月7日23:59

使用日期：2023年12月2日至12月30日（2023年12月24至26及31日除外）。

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m