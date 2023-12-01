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【靚媽精明眼】香港金域假日酒店自助餐買一送一 $297歎凍蟹+龍蝦鉗+烤火雞迎聖誕

親子好去處 12:19 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

踏入聖誕月，又是親友良朋歡欣聚餐的好時機，KKday將於12月1日中午12時推出「香港金域假日酒店自助餐買一送一」！以超抵價品嚐繽紛聖誕自助午餐，同場有聖誕自助晚餐優惠！Bistro on the Mile海鮮自助餐薈萃地道及國際美食，專廚於開放式廚房炮製各款美饌，為客人帶來一次難忘的視覺與味覺體驗。最低優惠低至每位$297，可以品嚐凍蟹＋炸蠔＋避風塘式炒龍蝦鉗＋烤火雞！另外還有各式特色美食，如此平民的價錢，我們不需返內地，都可以在優美的環境中享受豐富的美食。

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餐廳的繽紛聖誕自助午餐，用餐時間為（12:00 – 14:30），優惠: HK$594/2位，平均HK$297/位 (原價: HK$1,096/2位) 已包括加一服務費，除了超抵價品嚐繽紛聖誕自助午餐，同場還有聖誕自助晚餐優惠！優惠: HK$957/2位，平均HK$478.5/位 (原價: HK$1,756/2位) 已包括加一服務費。

酒店特色自助餐每人唔使$300，認真抵食！

優惠預訂日期 : 2023年12月1日12:00至12月7日23:59

使用日期：2023年12月2日至12月30日（2023年12月24至26及31日除外）。

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

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