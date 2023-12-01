周末好去處｜渣打藝趣嘉年華重返維園　巨型木偶巡遊銅鑼灣

▲ 「渣打藝趣嘉年華」至今舉辦超過20年。

年度戶外青年藝術活動 — 「渣打藝趣嘉年華」將於12月2及3日回歸銅鑼灣維多利亞公園，並將化身流動藝術館，讓各種千奇百趣的動物從古典樂譜中空群而出，奏出藝術感十足又妙想天開的動物嘉年華！

「渣打藝趣嘉年華」至今舉辦超過20年，今年大會以法國著名作曲家聖桑的作品《動物狂歡節》為主題，獻上一連兩天的免費精采節目。

當中包括氣勢磅礡的巨型木偶巡遊、18個互動藝術攤位、70個青少年藝術團隊無間斷舞台表演、現場故事演講、非洲鼓樂坊、以及逾6,000件藝術作品展覽。

▲ 巨型木偶巡遊

「壓軸巡遊」將於12月3日（星期日）下午2時30分舉行，由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，至東角道折返。

10座約4米高的巨型木偶將從《動物狂歡節》幻想世界走到現實，並率領400人的巡遊隊伍，當中包括來自200間本地學校的400名學生及5組專業舞蹈員，帶來一場獨一無二的聲色藝盛宴。

為讓更多青少年參與籌備這個嘉年華，香港青年藝術協會亦透過藝術家駐校工作坊、舞蹈排練及老師工作坊等活動，指導來自不同學校及青少年團體約5,000名學生，共同創作巨型木偶和藝術作品，以及舞台表演。

▲ 不同學校及青少年團體約5,000名學生參予

《動物狂歡節》中，藝術家們以迥異的視覺藝術風格演繹多元特色，把世界各地的獨特文化觸覺，如民族風、簡約風、色彩風等，呈現出豐富多彩、極具個性的作品。本地大型木偶藝術家陳詩歷表示，其大型木偶作品「墨西哥艷麗色彩風雞泡魚」首次使用新科技及AI軟件協助創作，將圖案拼在雞泡魚身上，再以全人手縫製於白布並縫合魚身。

魚肚下設有拉鏈，拉開後身體會膨脹，以模仿雞泡魚的防衛機制，製作相當精細。

另一方面，大會亦邀得法國新晉舞台服裝設計師Lola Clavel為現場故事演講節目設計了6組充滿非洲特色的表演服飾，讓觀眾踏上一趟別出心裁的視覺之旅。

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記者:ERIC