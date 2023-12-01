李嘉誠幼子丨李澤楷英國出行零保鏢護航遭「抄牌」　女網友搭訕親民互動獲激讚

▲ 「小小超」一點富豪架子也沒有！

「小小超」李澤楷雖然貴為首富李嘉誠幼子，但向來親民友善，每次出巡必定成為眾人焦點。今年5月現身馬場時，有同場人士要求合照，李澤楷來者不拒更對鏡頭展燦爛笑容，絕無半點富豪架子。

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零保鏢隨行

近日，一名內地女網友於「小紅書」上載一段在英國一間六星級酒店內的餐廳「野生捕獲」李澤楷的影片，片中不但主動向他搭訕、要求合照，其後再派出另一名女友人向李澤楷「抄牌」，相當夠膽色。

女網友特意剪輯成一段教授「如何向上社交」的影片，並以「遇到大佬時，究竟該怎麼主動溝通？」為題。

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零富豪架子顯修養

從片中所見，李澤楷身旁沒有任何保鏢護航，女網友主動上前跟李澤楷談話，大讚欣賞對方想法與別不同，特別「超前」，李澤楷聞言即合十兼微微點頭感謝，其後更友善跟對方合照，身位可說是零距離。

之後，女網友再派出另一名女友人向李澤楷「抄牌」，留下聯絡，不過片段就未有交代成功與否。

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影片一出即獲大批網民關注，大讚李澤楷貴為富豪零架子，而且謙虛有禮，絕對是富豪界好榜樣。同時，不少網民湧入帖文留言鬧爆該名女網友行為沒禮貌：「這就屬於騷擾」、「感覺簡單粗暴」、「太打擾人家了」、「其實只是別人有修養有禮的態度吧！」

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