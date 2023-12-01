【醫療事故】氧氣樽氣閥未開病人其後亡　資深醫生指難定死因病人組織斥不可接受

▲ 氧氣樽氣閥未開病人其後亡，有醫生指難定病人死因，病人組織斥不可接受。（資料圖片）

明愛醫院一名79歲眼科男病人，本周二（28日）轉往深切治療部期間，使用的氧氣樽氣閥未有開啟，病人其後病情惡化死亡。有醫生指出，較難評論上述失誤是否導致病人死亡的主因，但認為病況惡化中的病人失去其中一樣維生支援終有影響，建議院方應從多方向審視事件，安排足夠的醫護人手及加強培訓。病人組織則強調氧氣樽接駁屬簡單程序，批評院方未有從過往同類型事件中汲取教訓，形容事件不可接受。

養和醫院深切治療科主任李衛全今日（1日）在電台節目表示，現階段較難評論氧氣樽氣閥沒有開啟是否病人死亡的主因，因為病人本身有其他病症，亦有細菌入血，不過病人在很差的情況下，需要很多支持去維持生命，少了一樣始終會有影響。他又指，扭開氣閥是簡單步驟，不需要特別訓練，有些醫院可能由病房助理負責，亦有些醫院由護士負責，未必有特定人員去做。

事件中負責運送病人涉及一名眼科醫生及兩名資深護士，都有超過10年經驗，李衛全說，眼科較少有危急病人，運送相關病人的機會則更少，料涉案醫護人員或較少經驗處理有關情況的病人，建議院方應從多方向審視事件，包括病房及負責運送病人團隊等：

可能10年前剛入行可能有做過內科，然後才轉往眼科，可能處理緊急情況的經驗還記得、還在。但過了10年，可能眼科很純熟、處理手法很好，但很少處理這類病人。護士也是、病房沒這麼多這些情況，很少處理，經驗反而會愈來愈少、忘記了。

現時運送病人設有檢查清單，李續指，雖然清單能有助確保程序，但並非絕對有效， 認爲有足夠人手及加強培訓更爲重要。

社區組織協會幹事彭鴻昌形容事件屬不幸，強調氧氣樽接駁屬簡單程序，沒有開啟氣閥是不可接受，指2018年伊利沙伯醫院亦發生類似事件，檢討後提出了一些改善建議，但再發生同類型事件，反映院方未有汲取教訓。

他認為要分析事件發生的成因，亦應加強運送病人的培訓，並審視相關指引改善的空間；並促請醫管局購入智能氧氣樽，相信有助減少同類事故發生。

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責任編輯：陳麗娜