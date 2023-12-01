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商場活動︳馬鞍山$1歎京式片皮鴨　玩盡We Go MALL美食嘉年華

休閒消費 12:30 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

有機會$1品嘗京式片皮鴨，極吸引！（相片由商場提供）

馬鞍山We Go MALL推出「One-Two-Three 美食串燒嘉年華」，聯乘場內4大指定餐廳，由即日起至2024年1月31日，只要讚好We Go MALL Facebook或Instagram專頁及指定帖文，分享設為公開的帖文並標籤3位朋友，即有機會以低至$1震撼價在晚市時段享用京式片皮鴨、泰式海南雞、火鍋套餐或全個Pizza，激筍優惠震懾全港。

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馬鞍山We Go MALL集合了泰國菜、滬菜、火鍋及西餐，與場內4大餐廳聯手包括食材新鮮的火鍋店一鍋烽、主打滬菜的龍門客棧、主打歐陸西餐的Metro Cafe，以及泰菜Metro Asia，送出激抵晚市餐飲優惠券，隨時有機會以低至$1品嘗京式片皮鴨。

只要讚好We Go MALL Facebook或Instagram專頁及指定帖文，分享該帖文，並將帖文設為公開，同時標籤3位朋友，即有機會免費獲贈「One-Two-Three 美食串燒美食嘉年華」優惠券一張。

一鍋烽晚市火鍋套餐 4人同行，可享優惠。（相片由商場提供）

優惠券發出14天內，憑券於活動期間，在指定餐廳晚市時段（6pm至10pm）人均消費滿$100或以上，即可於星期一以$1、星期二以$2、星期三以$3，專享各餐廳以下晚市時段超值美食。

●一鍋烽（2樓208號舖）：任何晚市火鍋套餐4人同行，一人享低至$1火煱套餐震撼優惠。

●龍門客棧（地下G06號舖）：京式片皮鴨半隻（需4人同行享用，原隻片皮鴨原價$368）。

●MetroCafe （地下G02號舖）：12吋Pizza（需二人同行享用，12吋招牌Pizza 原價$168）。

●MetroAsia（地下G07號舖 ）：泰式海南雞（半隻，需二人同行享用，半隻無骨海南雞原價$138）。

記者：周美好

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