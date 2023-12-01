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妻子惡夢︱富家獨生女喪雙親繼承2.2億遺產　丈夫玩失蹤鬧離婚要求分身家

家事百科 16:26 2023/12/01

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妻子痛心丈夫突然翻臉鬧離婚，原來是想分割她的2.2億遺產。（iStock圖片）

人性的醜陋的確令人心寒！內地有一名富家女，父母因車禍雙雙去世，她還未平復失去雙親之痛，丈夫竟然因為她繼承了一筆逾2億元人民幣（約2.19億港元）的遺產，要跟她離婚分身家，所以女人真是要帶眼識人。

根據內地傳媒報道，上海一名28歲的富家女康露（化名），日前父母發生車禍，依照當地法律，父母生前沒有立遺囑，祖父母、外祖父母亦已過世，獨生女康露成為唯一法定繼承人。父母名下於上海共有9個物業和商舖，還有千多萬人民幣的銀行存款及理財產品，總值約2億元人民幣。康露繼承了家中大筆財產，不料處理完喪事後，丈夫王力（化名）即以「個性不合」為由提出離婚，甚至要求依法分割遺產，消息登上微博熱搜。

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與丈夫家境貧富懸殊

其實康露與丈夫的家境可謂貧富懸殊，康露因為家境富裕，年紀輕輕就成為上海一間外資公司的主管，她在一次公司年會上，認識了酒店對接人員王力，在男方猛烈追求下，他們相識半年就拍拖，未幾即結婚。婚後，康露父母在一次旅途中不幸發生車禍身亡，初時丈夫還十分體貼陪在康露身邊，協助她處理外父外母的喪事。沒想到半年後，打算重新回到職場的康露，突然在公司收到一份法院寄來的傳票，內容是丈夫以「個性不合」為由提出離婚，而丈夫亦在此時突然搬走玩失蹤，並將電話關機。

妻子痛心丈夫突然翻臉鬧離婚，原來是想分割她的2.2億遺產。（iStock圖片）

由於丈夫提出離婚後不知所蹤，康露無奈下惟有尋求律師意見，律師告訴她按照婚姻法（現《民法典》）規定，康露繼承的遺產也屬於夫妻共有財產。康露想起王力大學時曾選修法律，相信他一定知道可以分割自己的巨額遺產，才會突然翻臉鬧離婚。

丈夫稱兩人感情生變

如康露所料，很快她就收到法院寄來的補充訴訟，王力要求分割康露繼承父母的遺產。法院開庭前，康露終於見到很久不見的王力，她詢問對方︰

如果我的父母沒有去世，如果我的父母沒有這麽多遺產，你還會跟我離婚嗎？

但王力堅稱是因感情生變，與外父外母離世無關，可見遇上這種心機男丈夫，的確是妻子的惡夢。

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責任編輯：王明芳

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