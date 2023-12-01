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節日美食｜聖誕派對甜點造型精緻可愛　杯子蛋糕細細粒容易食

休閒消費 16:23 2023/12/01

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造型好可愛，打卡必備！

聖誕節快到了，大家是否正在籌備聖誕派對呢？派對又怎可以少了甜點的份兒？不少品牌都有推出聖誕節限定蛋糕款式，而且造型相當精緻可愛，非常適合打卡之用！

Twelve Cupcakes杯子蛋糕Cute到爆

今年聖誕，Twelve Cupcakes推出全新6款杯子蛋糕及3款曲奇的聖誕限定款式，杯子蛋糕提供普通裝和迷你裝選擇，而且款款造型都Cute到爆，有馴鹿和雪人等，怎捨得吃下肚？

另外，杯子蛋糕及曲奇聖誕系列，由即日起至2023年12月15日於網上或門市訂購聖誕Party Set，早鳥優惠低至8折，及可獲贈巴斯克蛋糕乙件。

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此外，Twelve Cupcakes聯乘本地文創作家「貓室」合作，將癲噹的可愛形象融入其中，並推出6款「癲噹」造型的杯子蛋糕及5款「癲噹」造型的曲奇聖誕款式，將「癲噹」可愛形象帶到門店，讓大家可以打卡！

LUCULLUS龍島聖誕蛋糕夠精緻

LUCULLUS龍島除了以夢幻樂園為主題帶來共12款聖誕朱古力、曲奇禮盒和精緻禮籃外，還最新推出聖誕蛋糕系列：兩款蛋糕及四款件裝蛋糕。

2023聖誕蛋糕系列：

1.快樂小象Jovial Jumbo 藍莓忌廉芝士朱古力蛋糕
2.閃爍星辰Glittering Spark士多啤梨法式布丁麻糬紅絲絨蛋糕
3.栗子芒果慕絲蛋糕 (聖誕松果造型件裝蛋糕)
4.紅桑子乳酪慕絲蛋糕 (聖誕掛飾造型件裝蛋糕)
5.黑加倫子雲呢拿慕絲蛋糕 (小雪人件裝蛋糕)
6.朱古力榛子慕絲蛋糕 (馴鹿造型件裝蛋糕)

承接夢幻樂園主題，以聖誕元素及快樂小象呈現佳節熱鬧氛圍。濃郁的朱古力海綿蛋糕以軟滑綿密的法國Mascarpone忌廉芝士配藍莓醬作夾層，再加上白朱古力榛子脆脆，帶出多重酸甜滋味及口感層次。

蛋糕上趣致的聖誕小象朱古力、星星朱古力插件和聖誕樹曲奇更將品牌拿手的立體造型朱古力和烘焙產品無遺呈現，配搭新鮮水果：士多啤梨、紅加侖子，紅桑子及藍莓作點綴，帶來更豐富的視覺及味蕾享受。

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責任編輯：Kiwi Lee

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