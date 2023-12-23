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【澳門攻略】機場巴士推轉乘優惠　九巴龍運低至$19.8市區往返大橋機場

社會 11:31 2023/12/23

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

九巴龍運推互相轉乘新優惠，往返機場「搭兩程俾一程」。（資料圖片）

「九巴」及「龍運」推出乘搭九巴、龍運A線互相轉乘新優惠，即日起坐一程九巴由市區往新界，再於新界坐龍運A線往機場或港珠澳大橋，第一程市區入新界的車資可獲減免，回程也有同樣安排。九巴推介市民於青衣換乘龍運A線，享最大優惠折扣1

即日起至明年2月25日，乘客乘搭九巴路線轉乘龍運A線往返機場或港珠澳大橋，兩程車費較低的一程可獲免費，即是「搭兩程，俾一程」，總車資最高達5折優惠。

乘客須以相同八達通或電子支付方式，乘搭九巴路線後轉乘龍運A線前往機場或港珠澳大橋香港口岸，或由機場或港珠澳大橋香港口岸乘坐龍運A線，再轉乘九巴路線，兩者均享有「搭兩程，俾一程」的轉乘優惠，較低車資的車程可獲減免。適用路線包括任何九巴獨營路線及常規通宵路線（假日旅遊路線、非常規特別路線、馬場路線、K12、K14、K17及K18、龍運NA線除外）。

將軍澳轉乘攻略

以將軍澳為例，目前另一間公司營運的A線巴士，單程收費$44。但如果利用九巴優惠，可坐290系路線先往葵芳，第一程290系免費，轉A30線（車費$19.8）下站直達青嶼幹線收費廣場及機場。使用這優惠，隨時比起於將軍澳區坐E22A更快到機場（不經國泰城及東涌）、價錢更平（E22A單程$24.8）。

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

何文田／美孚攻略

以何文田及美孚為例，現時未有全日機場巴士路線服務，如乘客想乘搭巴士到機場，可以利用九巴及龍運的網絡，享有「搭兩程　俾一程」優惠。

假設乘客由機場出發前往土瓜灣，可選乘龍運A31線前住青衣轉車站，再轉乘九巴241X線，即可到達目的地，車資合共為$19.8，相等於「搭兩程　俾一程」。

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記者：黃穎津

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