  • 23°C
香港時間 : 20231201日 (週五) 13:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】九巴龍運推互相轉乘新優惠　往返機場或港珠澳大橋「搭兩程俾一程」

社會 12:13 2023/12/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

九巴龍運推互相轉乘新優惠，往返機場「搭兩程俾一程」。（資料圖片）

「九巴」及「龍運」推出乘搭九巴、龍運A線互相轉乘新優惠。由12月3日至明年2月25日，乘客乘搭九巴路線轉乘龍運A線往返機場或港珠澳大橋，兩程車費較低的一程可獲免費，即是「搭兩程，俾一程」，總車資最高達5折優惠。

由12月3日至明年2月25日，乘客以相同八達通或電子支付方式，乘搭九巴路線後轉乘龍運A線前往機場或港珠澳大橋香港口岸，或由機場或港珠澳大橋香港口岸乘坐龍運A線，再轉乘九巴路線，兩者均享有「搭兩程，俾一程」的轉乘優惠，較低車資的車程可獲減免。適用路線包括任何九巴獨營路線及常規通宵路線（假日旅遊路線、非常規特別路線、馬場路線、K12、K14、K17及K18、龍運NA線除外）。

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

以何文田及美孚為例，現時未有全日機場巴士路線服務，如乘客想乘搭巴士到機場，可以利用九巴及龍運的網絡，享有「搭兩程　俾一程」優惠。

假設乘客由機場出發前往土瓜灣，可選乘龍運A31線前住青衣轉車站，再轉乘九巴241X線，即可到達目的地，車資合共為$19.8，相等於「搭兩程　俾一程」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【探索太空】中國載人航天工程展明開幕　免費欣賞神舟飛船返回艙等近30組展品
18:48 2023/11/30
【探索太空】中國載人航天工程展明開幕　免費欣賞神舟飛船返回艙等近30組展品
【鍾培生拳賽】網紅劉馬車過磅儀式後被警方拘捕　據悉涉非禮13歲少女
22:21 2023/11/30
【鍾培生拳賽】網紅劉馬車過磅儀式後被警方拘捕　據悉涉非禮13歲少女
【航天科技】中大太空所與國家航天局簽署合作備忘錄　計劃發射首顆中大衞星
22:43 2023/11/30
【航天科技】中大太空所與國家航天局簽署合作備忘錄　計劃發射首顆中大衞星
【交通意外】土瓜灣紅van與九巴相撞　至少14人受傷
今日 09:17
【交通意外】土瓜灣紅van與九巴相撞　至少14人受傷
【醫療事故】氧氣樽氣閥未開病人其後亡　資深醫生指難定死因病人組織斥不可接受
今日 11:55
【醫療事故】氧氣樽氣閥未開病人其後亡　資深醫生指難定死因病人組織斥不可接受

你可能感興趣

【探索太空】中國載人航天工程展明開幕　免費欣賞神舟飛船返回艙等近30組展品
18:48 2023/11/30
【探索太空】中國載人航天工程展明開幕　免費欣賞神舟飛船返回艙等近30組展品
【鍾培生拳賽】網紅劉馬車過磅儀式後被警方拘捕　據悉涉非禮13歲少女
22:21 2023/11/30
【鍾培生拳賽】網紅劉馬車過磅儀式後被警方拘捕　據悉涉非禮13歲少女
【航天科技】中大太空所與國家航天局簽署合作備忘錄　計劃發射首顆中大衞星
22:43 2023/11/30
【航天科技】中大太空所與國家航天局簽署合作備忘錄　計劃發射首顆中大衞星
著數優惠 電子支付 巴士 機場 九巴 何文田 青衣 香港 土瓜灣 八達通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月01日 時間12:05）
新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法　林景程客串數秒勁搶鏡
新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法　林景程客串數秒勁搶鏡