【著數優惠】九巴龍運推互相轉乘新優惠　往返機場或港珠澳大橋「搭兩程俾一程」

▲ 九巴龍運推互相轉乘新優惠，往返機場「搭兩程俾一程」。（資料圖片）

「九巴」及「龍運」推出乘搭九巴、龍運A線互相轉乘新優惠。由12月3日至明年2月25日，乘客乘搭九巴路線轉乘龍運A線往返機場或港珠澳大橋，兩程車費較低的一程可獲免費，即是「搭兩程，俾一程」，總車資最高達5折優惠。

由12月3日至明年2月25日，乘客以相同八達通或電子支付方式，乘搭九巴路線後轉乘龍運A線前往機場或港珠澳大橋香港口岸，或由機場或港珠澳大橋香港口岸乘坐龍運A線，再轉乘九巴路線，兩者均享有「搭兩程，俾一程」的轉乘優惠，較低車資的車程可獲減免。適用路線包括任何九巴獨營路線及常規通宵路線（假日旅遊路線、非常規特別路線、馬場路線、K12、K14、K17及K18、龍運NA線除外）。

以何文田及美孚為例，現時未有全日機場巴士路線服務，如乘客想乘搭巴士到機場，可以利用九巴及龍運的網絡，享有「搭兩程 俾一程」優惠。

假設乘客由機場出發前往土瓜灣，可選乘龍運A31線前住青衣轉車站，再轉乘九巴241X線，即可到達目的地，車資合共為$19.8，相等於「搭兩程 俾一程」。

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記者：黃穎津