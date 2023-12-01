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新聞女王丨林景程讚佘詩曼是每場亮點　King演巡邏警員閃現數秒仍搶鏡

娛樂 15:00 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

TVB台慶劇《新聞女王》飾演巡邏警員的林景程出現了數秒便中槍。

TVB台慶劇《新聞女王》每晚熱播，昨晚（30日）播出的一集槍林彈雨，令觀眾看得十分緊張。

《新聞女王》中飾演巡邏警員的林景程出現了數秒便中槍，雖然出場時間不多，不過仍然十分搶鏡！

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林景程閃現搶鏡

林景程跟TOPick分享感受：「我覺得這種出現和完場，跟真實人生一樣無常難測。這邊才感到開心因遇到『自己和伙記都很喜歡』定Man姐，轉頭就遇到賊王槍擊。當然不是指這麼咁極端在街上中槍，但人生大大少少的事情，往往如是，無預兆下突然出現。」

他憶述：「記得拍攝當天，中槍之後要連戲一直睡在街上，可能有蚤，一邊睡覺時頭部越來越痕，但又不敢動。一拍畢後，頭部的血都未抹乾淨，就衝去附近的公廁洗頭，臉上還有血，樣子都很恐怖，希望沒有嚇到其他人。」

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大讚佘詩曼亮眼

林景程為今次的角色作好準備，「看了很多相關的電影，去看看別人如何巡邏，平時又會留意警察如何行走。去到現場阿Shaun（譚俊彥）很好，會給予我意見，例如手的不同擺法和為何要這樣擺等等。因為場戲的時間很短，希望在有限時間內令人信服我是一個巡邏警員。」

他大讚《新聞女王》很好看，「有種要追住來看的感覺。Man姐（佘詩曼飾）不用說，每場都是亮點，其他演員也都很好，台前幕後也都交足功課。希望有更多觀眾支持，好劇需要有好報。」

林景程透露近況，「最近一邊拍攝《反黑英雄》，一邊準備《黑色月光》的角色，這個角色很複雜，有很多需要準備，很多需要思考，很苦惱但很期待。」

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記者：梁樂欣

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