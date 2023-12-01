新聞女王丨龔慈恩佘詩曼麻雀枱眼神大鬥法　龔姐預告方太鬧爆飛爺鄧智堅

▲ 《新聞女王》龔慈恩飾演方太才是真正「操盤手」。

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》，昨晚（11月30日）劇情講方太（龔慈恩飾）與Man姐（佘詩曼飾）的「政治麻雀」在內地播出時亦引發熱話，該幕設計亦盡顯心思。

回顧首周劇情方太打牌給Man姐、Man姐會毫不猶疑地食糊；但當經歷過「假辭職」低谷，謹慎了的Man姐即使方太鬆章仍選擇不食糊，更「反鬆章」給方太；方太流露滿意神情的同時，仍不忘擺下馬威叮囑阿Man：「以後做嘢要有分寸」；網民看畢無不感嘆：「政治麻雀就是要這樣打」。

新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法 林景程客串數秒勁搶鏡

▲ 《新聞女王》

新聞女王丨龔慈恩演技夠層次

該場另一吸引之處，是龔姐與阿佘的「眼神比併」，即使沒有對白，也能看出兩人的情緒轉換，阿佘對著飛爺和方太笑容明顯有分別。

龔姐亦將嘉許、怪責及試探等不同眼神演出層次，超強氣勢獲封為劇集真正「操盤手」，網民更大讚龔姐好戲：「方太好戲，一句『係咩？』威嚴勁到呢」、「龔慈恩carry到個角色」、「又靚又好戲，輕鬆搞笑正劇都得」、「真係好好戲，垂簾聽政又似，拍鷲哥做老夫老妻又得」。

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新聞女王丨被「話中話」對白考起

以往在劇集中多擔任柔弱及慈祥角色的龔姐，這次「一反常態」飾演經常話中有話、看似老謀深算的方太，對此龔姐受訪時坦言好玩，大讚角色夠晒人性化。

同時，她並笑言自己也有被方太的「話中話」考起：「劇本好，方太好多時喺Key point位出現，會令到形勢逆轉，同埋佢好多時講嘢未必係表面嗰個說話嘅意思；我都試過有場戲，我第一次睇劇本嘅感覺，同我睇晒前後故事之後，先知道完全唔係嗰回事。」

龔姐透露為配合角色，專誠電了一頭別具年代感的短髮：「有個Image喺度先至帶到件事出嚟，總唔能夠好『地』同好現代嘅髮型，個角色會冇咁有威嚴。」果然一絲不苟。

▲ 《新聞女王》

新聞女王​​​​​​​丨SNK New陷重大危機

她又謙稱角色獲好評，全靠身邊演員配合：「監製想要我演『棉裏針』，呢個唔係靠我一個人做到，第一係劇本，另外其他演員幫忙都好緊要；你有時好惡喺度鬧，但其他演員冇反應就唔會有威嚴，真係要多謝其他拍檔去幫我成就個感覺。」

據知，下周《新聞女王》內，龔姐精彩演出將會升級，SNK News於下周第12集開始將陷入重大危機，方太更要殺回公司控制大局，其間因飛爺的無能而發火爆Seed。

▲ 《新聞女王》

新聞女王​​​​​​​丨飛爺鄧智堅遭殃

龔姐亦笑言，劇中最大「遭殃者」是演「勝利球迷」飛爺鄧智堅：「劇入面我對大部分人都保持儀態，只係對飛爺惡出面，呢啲就係愈係自己人，愈睇到自己最真實一面嘅寫照，我對飛爺係真係惡。」

談到麻雀場口，龔姐笑言烏龍百出：「我識打麻雀，但就從未打過自動麻雀機，嗰次係我第一次，又唔知道邊度撳掣、又唔知點將啲牌整番上嚟，好多嘢都好烏龍。麻雀機原來洗完一次（牌）後、要好耐先彈番上嚟，頭一、兩次我哋都喺度呆等、唔知點好，都幾好玩。」

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