【航天科技】中國載人航天工程展首日　市民再觀同類展覽難掩興奮心情【多圖】

▲ 有小學老師帶同學生到場參觀，神舟飛船返回艙、長征七號運載火箭、新一代載人運載火箭等模型。 （陳靜儀攝）

「中國載人航天工程展」將由即日起至明年2月18日，在香港科學館和香港歷史博物館舉行，免費入場。展覽今（1日）首日舉行，有市民一早到場參觀，現場亦有多批小學生、幼稚園學生經由老師帶領入場。

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展覽分為兩大展區，分別在香港科學館及香港歷史博物館，合共展出近30組展品。位於香港歷史博物館一樓大堂的展區，將介紹中國載人航天發展史。香港科學館二樓展覽廳的展區，將展出神舟飛船返回艙、艙內航天服、中國空間站模型，還有多支火箭的模型，例如長征二號F、長征七號、長征五號B運載火箭，以及新一代載人飛船及月面着陸器模型等。

有市民表示一直有留意國家的航天事業發展，2017年回歸20周年紀念活動舉行期間，亦曾到維園參觀國家航天科技展，今次再有同類展覽，心情興奮，故首日即到場支持，對是次展出的返回艙印象難忘。

政務司司長陳國基昨日（11月30日）在香港科學館舉行的揭幕儀式上致辭時表示，這次展覽全面並有系統地回顧中國載人航天工程30年來自信自強、奮鬥圓夢的歷程，冀可啟發香港市民，尤其是青年對航天科技的興趣，打好創科知識根基，努力追逐航天夢。他又指，國家正在進行的第四批預備航天員選拔工作計劃，也有香港地區的載荷專家進入選拔最後階段，可見國家對香港的重視和肯定。他期待香港市民為國家航天工程作出貢獻。

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記者：陳麗娜