正能量｜歌手黃馨策展deTour元創坊顯功力　為設計界擔當storytelling角色

▲ 今年的deTour以「新本事」作為概念主題，Shin指新本事是一個帶着前瞻性的概念，它主張突破現有框架，以新思維和新態度去探索新的可能性。（相片由被訪者提供）

香港設計界盛事deTour2023已開鑼，由即日起至12月3日於中環元創坊PMQ舉行。

總策展人黃馨（Shin Wong），由2015年開始，一直是deTour的主腦。她原是歌星，走向藝術策展，其實是回歸，因她一直在設計創作的路上，偶有停步但從未忘懷。

黃馨出生於台灣台北市，在新西蘭長大，入讀當地藝術學院美術系並獲碩士學位，一直浸淫在藝術、設計中。因緣際會，她2002年畢業後來港一次試音，獲華納唱片公司簽為旗下歌星加入樂壇，初出道時任用王菲的監製梁榮駿，同期歌手有at 17和麥浚龍。

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一個二十出頭的女子初到陌生境地，又不懂廣東話，無論生活及工作都不大適應，於是提出解約，被唱片公司「雪藏」5年。不能曝光的日子，她要餬口維生，於是回歸本業，重投藝術及設計有關的工作。2006年她任職外國畫廊買手，到各地的工作室與設計師及畫家直接交流、購買作品，自然地衍生了策展這範疇。

▲ 《操縱鍵+C / 操縱鍵+V》 玩具是成長中不可或缺的部分，獨立玩具創作者「唔曳會」特別為今年deTour創作的裝置，把傳統玩具生產過程結合AR技術，參加者可透過手機與巨型玩具互動。（周美好攝）

策展在大學已開始

「我的碩士學位正是讀策展，那些年，策展並非主流，可算是冷門行業。我在大學時，很喜歡替同學們籌備展覽，搵錢支付學費。那時我已知道自己愛策劃，多於去做一個畫家、藝術家。」自此她道路愈行愈寬，獲不同畫廊、機構邀請做策展，一做8年。

因拍檔家人離世、Shin經歷懷孕，所以蟄伏了兩年，但一出山，大型策展邀約紛至沓來。「其實我一直做小型的luxury brands、畫廊策劃，人流逾5萬的公共活動我是從未試過，PMQ接洽我度一些社區創意新計劃，難免有點緊張。」

香港不乏設計師，但無人知道該何處找到他們蹤影、他們埋首在做些甚麼，當deTour設計活動決定長駐PMQ後，Shin就儼如「藝探」，到處尋訪，讓他們曝光讓人認識，也令deTour發揚光大。「當時我構思需要幾多個展覽、工作坊、講座等，使更多人了解參展單位背後的故事。」

▲ 黃馨說deTour是一個給予設計者展示實驗成果的舞台，希望他們由此出發，能夠將天馬行空的創意，轉化為切實的設計方案。（相片由被訪者提供）

為設計者「講故事」

deTour展覽特別之處，是參與作品均為全新的，被邀請或被挑選的單位，Shin跟他們統統是由零開始溝通。「設計師腦裏可能有一些實驗性的藝術設計，但苦無額外資金，我細心聽取他們的意念，並評估可行度有幾高。另一重點是，構思與香港社會議題有無連結性、與港人的文化興趣有無共鳴、能幫助參展設計師面向幾多觀眾等，好多方面都要考量。」

為了解一個藝術設計單位，Shin總會用上大量時間與之深入溝通。「我覺得這樣做很棒，也是我最喜歡的工作一環。我自己都曾做artist，往往做創作的人是不大懂與人溝通的，處理腦裏的創作意念已用了很多RAM，要再與外邊的人『講故仔』（溝通）十分吃力，我覺得自己為他們做storytelling的角色很重要。」

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deTour 2023 設計節

日期：即日至12月3日

地點：PMQ元創方（中環鴨巴甸街35號）

免費入場

記者：周美好