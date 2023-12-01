飯戲攻心2丨鄧麗欣被陳氏叔伯大罵水性楊花　林明禎魏浚笙王菀之陳湛文陷四角關係

▲ 《飯戲攻心2》

由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇賀歲片《飯戲攻心2》，除原有的鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文外，新一集加入謝君豪、魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（阿Dee）、 胡楓、羅蘭和蔣志光等。

在《飯戲攻心2》最新公布的角色預告中，眾人都有着自己的疑問和煩惱，觀眾可以再次見證各角色一步步的成長。

飯戲攻心2丨原班人馬演續集獨欠黃子華 導演陳詠燊解釋子華神去向：今集大佬厲害喇！

▲ 《飯戲攻心2》

鄧麗欣對婚姻恐懼

首先，Stephy飾演的Monica和二佬阿聰分別着上婚紗及禮服似乎準備好要結婚，不過阿聰則說：「我已準備好，可能是我未婚妻Monica未準備好..」

而飾演Monica的Stephy都有補充：「這個人代表着我一直對婚姻的恐懼，兩個人在一起最緊要有共識。」究竟是誰影響Monica對婚姻看法？

▲ 《飯戲攻心2》

此外，今次兩人在《飯戲攻心2》因準備結婚的關係與陳氏其他家族成員聚首一堂，謝君豪、胡楓以及蔣志光都是新加入的叔伯父，豪哥飾演的六叔講起Monica時更火起怒罵：「Monica這個名子一聽便知水性楊花！」令Monica同二佬都嬲爆。

至於Ivana繼續飾演廚神Josephine，他跟三佬陳湛文似乎同樣準備要結婚，不過兩人又處於感情休漁期階段，二人分別講出「結婚和煮飯一樣，出色的飯局都是場騙局」以及「夢想成真註定艱辛」，三佬更被飾演豬媽米雪姐不滿大罵：「唔生性！」 兩人的關係開始變得撲朔迷離。

明禎情歸何處

另一方面，加上由明禎飾演的阿Meow又突然被問到有沒有因工作關係跟三佬日久生情，阿Meow更講出「我同阿Lung係有輘輷」; 而新加入的Jeffrey所飾演的靚仔有型明星Mark Gor風靡萬千少女，就連飾演Ivana婆婆的羅蘭姐都是其粉絲。

不過，最令人意想不到的是Mark Gor竟然是阿Meow的忠實粉絲，但這位私下卻是油光滿臉的毒男，於初次見面已將阿Meow嚇一大跳。

▲ 《飯戲攻心2》

及後，阿Meow又被問到會不會接受Mark Gor的追求，讓他成為自己第20個男朋友，一直默默等待大佬的阿Meow又會情歸何處？

這段錯綜複雜多人關係最終又會如何收科？難怪飾演表弟的DEE笑話他們這家人「淫亂」。

第二輪飯團Yes Card

同時，全新曝光的8張人物海報中，而最畫龍點晴的地方是大家的眼角都有兩點飯加持。

▲ 《飯戲攻心2》人物海報。

另外，第二輪以飯團一家各成員的Yes Card 亦將於12月10日起於指定戲院推出，上一輪飯團戀愛Yes Card大受歡迎，所以今次一燈大師Sunny 再接再厲以「生肖 X 星座」親自開光及撰寫龍年十二生肖及星座的運程。

其中抽中「龍年開運金卡」的話，更可獲贈電影贈劵乙張。

最新影片推介：蔣祖曼專訪