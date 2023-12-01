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殺手｜《七宗罪》導演籌備16年拍攝　殺手形象收貨惟劇情緩慢惹爭議

娛樂 13:09 2023/12/01

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Netflix新上架電影《殺手》 講述一名殺手展開全球復仇行動，過程中他必須抵抗僱主，還要面對自己。 （圖片：Netflix）

Netflix新上架電影《殺手》 ，入圍第80屆威尼斯影展正式競賽單元角逐金獅獎，是導演大衛芬查首次獲金獅獎提名的作品。

這套戲暗黑動作驚悚皆備，殺手角色連名字也沒有，乾脆利落就叫殺手，也儼如是他的個人獨白，觀眾從旁感受他步步進逼的報復大計。

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電影中的殺手，受僱總有其原因，但大多離不開賺錢兩字。電影《殺手》中米高法斯賓達（Michael Fassbender）飾演的無名職業殺手，原因一樣。電影開首卻道出他在法國巴黎任務失敗，惹來僱主背叛，連累女朋友被打至傷痕纍纍，剩下半條人命。殺手怒火中燒，用回自己的「專業」，穿越位於加勒比海的島國多明尼加共和國和美國復仇，帶領觀眾進入一場刺激的追逐和報復之旅。

米高法斯賓達演冷淡陰沉沉默的殺手，卻不乏黑色幽默。 （圖片：Netflix）

導演編劇《七宗罪》後再聚首

《殺手》改編自Alexis Nolent的同名法國圖像小說，導演大衛芬查與編劇Andrew Kevin Walker是老拍擋，他們合作的前作《七宗罪》全球賣個滿堂紅，口碑亦佳，二人28年後再度聯手，是這套花了16年時間籌備的《殺手》，難怪觀眾都寄以厚望。

有關殺手電影的多不勝數，《這個殺手不大冷》、《殺神》或《標殺令》，大家對殺手都有一個較固有印象。但《殺手》一開始，主角等候目標時做瑜伽、吃漢堡包、戴上耳機聽英國搖滾樂隊The Smiths的歌（11首The Smiths歌曲貫穿整部電影，大衛芬查指是為了「有趣」），確是有點反差感。然後殺手終等到目標，觀眾屏息呼吸聚精會神，OMG！開槍一剎卻誤中副車，雖造就了往後復仇劇情的發展，但如果觀眾本身期待是看一個專業殺手痛快淋漓大開殺戒的場面，或者有點失望。

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主角「自話自話」

這部戲著重殺手角色的復仇行事，有大量他的心理描寫，因此電影中的米高法斯賓達有很多自我對白，「不見機行事」、「不要對人有同情人」重複又重複，並不是在解釋或推進劇情，大多時都是「自說自話」，因電影節奏相對緩慢，有觀眾表示看到昏昏欲睡，在對殺手電影觀感的落差下，結果這部電影在爛番茄達到了86%的高分分數。

蒂妲史雲頓演的「The Expert」，兩人在餐廳「閒話家常」，卻處處藏着殺機。 （圖片：Netflix）

論角色，米高法斯賓達在戲中其實已克盡本份，那份冷峻、陰沉、少話、憤怒，作為他的「個人騷」，是完全收貨。另外，戲中也找來奧斯卡影后蒂妲絲雲頓演出「The Expext」一角，與殺手在餐廳對話，明知對方是來取命仍能侃侃而談，這一幕幾乎都是蒂妲絲雲頓在說對白，可惜戲份太少，予人意猶未盡之感。

記者：周美好
 

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