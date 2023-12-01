昆蟲陷阱丨男子外遊腳趾突腫脹　開刀放膿驚現蜘蛛卵4周後孵出蜘蛛

▲ 男子外遊疑遭1昆蟲所咬，腳趾頭突嚴重腫脹兼發紫。

昆蟲咬傷勿輕視！英國一名50歲男子於開往法國郵輪上發現自己腳趾於一夜間嚴重腫脹兼變紫色，於是慌忙求醫，醫生為他檢查傷勢後，懷疑是由一種毒蜘蛛咬傷所致。惟更嚇人的是，開刀為男子處理腳趾頭的傷口時，竟發現流出來的濃液中有蜘蛛卵。

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根據外媒報道，來自英國的Colin Blake與妻子到法國慶祝結婚35週年，惟乘坐遊輪期間，他卻發現腳趾頭出現可怕異況，不但感到劇痛，更於一夜之間發紫兼嚴重腫脹，他於是立即求醫。船上醫生懷疑他腫脹是由狼蛛（wolf spider）引起的，他遂想起早前曾於法國東南部城市馬賽遊玩，曾在戶外用餐，不排除那時不甚被蜘蛛所咬。

醫護人員其後為Colin Blake切開傷口放膿時，更發現疑似蜘蛛卵。他與妻子於是匆匆結束度假返回英國當地醫院再次接受治療、並使用抗生素療程，但治療約4周後，他的腳趾又出現異物感，再到醫院檢查發現原來其中一隻蜘蛛竟在傷口孵化，從腳趾爬出來。經治療後，目前他已漸漸康復。

不過，對於蜘蛛於人體腳趾頭產卵的說法，專門研究蜘蛛的專家Sara Goodacre卻產生質疑。她指從未有證據顯示蟲卵可以存活於「膿液感染的傷口」中，而且從沒有一種歐洲狼蛛能夠真正穿透皮膚。英國蜘蛛學協會亦指對當事人的說法「難以置信」。

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責任編輯：羅嘉欣