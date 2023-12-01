產後抑鬱︱被太太嫌棄論盡嚴禁抱BB 新手爸爸2個月僅抱女兒3次痛苦不已

不少婦女產後都面對情緒問題，變得脆弱而敏感，也可能突然大喜大怒，作為丈夫的一定要小心留意。有新手爸爸日前將個人經歷在網上平台分享，他指太太因為他平常生活「論盡」，容易打翻東西，所以誕下女兒後，一直不讓他抱，每當他出現在女兒身邊，太太都「如臨大敵」，令他從女兒出生到現在兩個多月，只抱過她3次，太太更為了「安全」起見搬到另一個房間，令他十分痛苦，兩人日前更因此而大吵，丈夫坦言忍無可忍，萌生離開念頭。

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本來小生命的出世，應該為夫婦帶來無窮的樂趣，但近日有新手爸爸在討論區發文，指自從女兒出生後，太太對他十分防範，因為擔心BB有閃失，嚴禁他抱起女兒，令人夫非常傷心，夫婦關係變得疏離及緊張，帖文引起網民熱議。

女兒出生僅抱3次

新手爸爸表示，以往經常碰跌及打翻東西，常被太太抱怨他笨手笨腳，以前他都是一笑置之。但太太懷孕時已開始警告他，將來不要抱孩子，當時他也不以為意，但女兒出生後，人夫發現太太真的不願意讓他抱小孩，當他出現在BB身邊時，太太突然變得很驚慌，兩人因此頻頻爭吵。現在女兒出生2個月，新手爸爸抱小孩的次數僅得3次。

而太太更帶埋BB睡在另一個房間，他說即使自己坐在床上，想抱起女兒太太也幾乎不願意，也不會讓他和女兒獨處。新手爸爸曾建議用兒童孭帶帶女兒去散步，但都被太太拒絕。

太太拒絕心理治療

新手爸爸認為太太情緒過敏，建議一起去看心理治療，但太太卻冷言冷語：「說話無法修復你的身體」，更警告丈夫隨時有可能成為殺女兇手，「如果我（事主）抱住她（女兒），我將成為我們的孩子死亡的原因，作為一個父親，我應該意識到這有多危險，並要服從她（太太）」。



新手爸爸自覺性格冷靜，也是個和平主義者，即使與太太爭吵期間，也會試着講道理，希望兩人找到共識︰

但我意識到自己再沒有中間立場，我愛我的妻子和女兒勝過我自己，但一想到我甚至無法抱著自己的孩子、陪她玩耍、帶她散步等，我便無法繼續這樣。

太太疑患產後抑鬱

前天晚上，兩人大吵一場，新手爸爸隨後趁太太入睡，偷偷進入她的臥室，走到女兒身旁，他沒抱起BB，只是握著她的手、看著她，與女兒低聲說了幾句話，卻因此吵醒了太太，太太竟開始尖叫，把他逐出房間。新手爸爸告訴太太沒有抱女兒，但對方不相信，更指責他無知、自私。

新手爸爸現在住進酒店，因太太要求他第二天早上離開，他也沒心情爭辯，便默默離開了。但他在網上狂呻，覺得無法克服這個困局，儘管很痛苦也想分開。不少網民都同情他的遭遇，但有些過來人覺得新手爸爸不應在這個時候離開太太，可以輔助對方照顧BB，亦有人覺得太太是產後抑鬱，建議他正視這個問題。

必學正確抱B姿勢

不少新手父母照顧初生嬰兒，總覺得無從入手，其實坊間有不少教學供參考，而抱B的正確方法是先將一手的虎口伸入寶寶頭頸後，並托住寶寶的頭頸部，手持續往寶寶身體延伸，讓寶寶的頭部躺在照顧者手臂彎曲處，而照顧者小手臂撐著寶寶後背，並將虎口打開，支撐寶寶腿部與臀部，另一手則環抱支托寶寶，讓寶寶重心靠向照顧者身體內側。

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