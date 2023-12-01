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明星育兒丨蔡少芬夫婦帶兒子到屋邨公園放電　食麵包充飢打扮樸素獲讚貼地

育兒資訊 17:42 2023/12/01

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蔡少芬夫婦近日帶兒子到公園放電，食麵包充飢打扮樸素獲網民讚貼地。

娛樂圈有不少藝人夫妻都會帶子女四處遊玩。近日就有網民偶遇到帶著兒子到公園玩耍的蔡少芬張晉夫妻，兩人一身便服打扮，在旁看著兒子魚蛋玩耍，十分幸福。

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網民日前將偶遇蔡少芬和張晉夫妻帶兒子到公園玩耍的照片，發佈到社交媒體上，並分享道：

剛走到公園遇到蔡少芬夫妻帶著兒子吃麵包玩公園，帶著孩子不好意思打擾人家親子時間，遠遠拍照就回家了。

相中可見蔡少芬張晉二人一身便服打扮，帶4歲孻仔魚蛋到位於沙田碩門邨的兒童遊樂場玩耍，屋邨公園雖然不大，但魚蛋仍舊玩得十分開心。雖然蔡少芬以素顏示人，但依然姿色不減，她手上拿著一袋麵包充飢，獲不少網民讚貼地。

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蔡少芬的貼地行為並不罕見，以往亦有網民捕捉到她出現在香港茶餐廳獨自進食的身影，平時她也會在社交媒體分享與老公仔女在港玩樂的照片，貼地形象滿滿，不少網民都留言大讚。

沙田碩門邨兒童遊樂場

沙田碩門邨兒童遊樂場位於碩門邨一期，由於場內空間不大，因此被人稱為「細公園」，公園旁邊設有一片大空地，早上街坊們會聚集於此耍太極，所以被叫作「太極場」。屋邨內還有另一個遊樂設施叫「大公園」，設施與空間都相對比「細公園」更大和寬敞。

沙田公園是專為兒童及長者使用的遊樂場。（康文署圖片）

除了屋邨的兒童遊樂場外，沙田區更設有共融遊樂場。位於沙田源禾路的沙田公園，是專為兒童及長者使用的遊樂場，場內有如英文砌圖、攀爬架、太極揉推器、健騎機及扭腰機等的設施，不但有適合小朋友玩的區域，長者亦能使用設施強身健體。

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責任編輯：王明芳
 

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