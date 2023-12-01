升降機意外｜女子上班遇困𨋢近1小時　大驚哭至暈倒患焦慮症：以為自己要死了

▲ 女子害怕搭𨋢，遭困𨋢近1小時哭到暈倒，患上焦慮症一見到𨋢就驚。

乘搭升降機隨時會發生意外。馬來西亞一名25歲女子近日在上班期間，獨自被困於升降機中近1小時，期間因太過害怕而暈倒，被送往醫院後被證實患上焦慮症。

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綜合外媒報道，馬來西亞25歲女子萊斯拉，從小就害怕搭乘電梯。近日她在TikTok上傳影片表示，11月28日她在梳邦再也市的一幢住宅搭乘升降機準備上班時，卻被困於升降機中。

「當時我準備去上班，一如往常地搭乘升降機下樓，但電梯突然搖晃不已，並在2樓突然停下，我感到非常恐慌。」

隨即她聯絡了家人，並緊急致電消防局求助。她表示，升降機裡的信號時有時無，同時亦非常擔心升降機是否會突然墜落。

「坦白說這一刻，我真的以為自己要死了。我已經準備好最後的祈禱，並將手袋放在頭邊，以防摔倒。」

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她又指，在等待救援期間經歷了1次焦慮症發作，「在升降機內，我嚴重缺氧，感到非常驚慌。」所幸將近1小時後，萊斯拉最終被成功救出，但她因為過於害怕哭到失去意識，而被送往醫院。

經過這次意外，萊斯拉被診斷患上焦慮症，現在在商場見到升降機她仍會感到害怕。不過她表示，對於能夠成功獲救感到非常欣慰，並將事情經過發布到TikTok上，目前影片已累積10萬觀看次數。

升降機故障自救方法

香港電梯業總工會副理事長謝景華早前表示，升降機意外發生前可能沒有任何徵兆，但乘客乘搭升降機時，聽到尖銳或很大的撞擊聲，最好盡快以安全方法離開機廂，並即時通知管理處，由升降機承辦商處理。他又指，升降機上落時，或會出現少許撞擊，乘客亦毋須過份緊張，除非機箱大力搖晃，否則只是正常運作。

至於有市民指在電梯內不時會聽到風聲，謝指不需擔心，因現時不少大廈高達40至50層，當升降機高速向上或下升降，會出現類似的「活塞效應」，風聲並非有問題的聲響。

謝景華教路，若遇上升降機意外的宜忌事項：

宜：

緊握扶手，減低撞擊力度；

蹲在地上，減低被拋起時的衝擊力；

盡量保護頭部，因機箱頂部可能會有異物，如燈、玻璃等跌下。

忌：

不要嘗試打開升降機門，因升降機可能仍然運行，貿然開門會非常危險；

切勿躺或趴在地上，當機箱出現撞擊時，乘客或會被拋起，身體大部份位置貼地會增加

升降機乘客被困的注意事項

根據本港機電工程署的資料，如有乘客被困，升降機的負責人應盡快聯絡升降機承辦商故障處理中心，以便立刻派員救出被困的乘客及檢查升降機。此外，在場的人員要為乘客說明留在升降機內是安全的，緩和乘客不安的情緒，好讓乘客能靜候救援。如情況嚴重，如乘客不適、受傷或發生火警，應報警找消防處救援。

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責任編輯：羅嘉欣