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叠影狙擊丨59歲郭政鴻保養極佳　大方分享戒食三類食物凍齡

娛樂 14:10 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

《叠影狙擊》

黃宗澤、周秀娜主演TVB台慶劇《叠影狙擊》在昨晚（11月30日）劇情講，富商楊俊雄（郭政鴻飾）成為矛頭所指，除魏曉晨（周秀娜飾）繼續以孖生妹妹梁曦（周秀娜分飾）身份與晟杰（黃宗澤飾）調查其洗黑錢罪證，俊雄大哥俊傑（開禮傑飾）亦命令Mag姐（張慧儀飾）殺死俊雄，俊傑更被揭是神秘big boss金夫人拍檔金先生。

俊雄為保命，找來手下Cat（盧慧敏飾）綁架沈飛飛（朱鑑然飾）反要脅「梁曦」，曉晨假意順從後再暗中找晟杰與涂文諾（黃浩然飾）幫忙，最終成功救出重創的飛飛……

叠影狙擊丨劉沛蘅劇中郭政鴻殘殺　Hillary膠袋笠頭戲假真窒息

《叠影狙擊》

郭政鴻自認貪靚

在《叠影狙擊》演囂張又傲慢大反派的郭政鴻，為達目的不擇手段，由頭奸到尾。在今晚（12月1日）《叠影狙擊》，更會綁架親大哥楊俊傑及其家人。

政鴻受訪時直認在《叠影狙擊》的角色奸到盡：「上次我喺劇集《家族榮耀》演好哥哥，今次就係最奸嘅反派，兩者好大反差，亦係我其中一個最奸嘅角色！」他續稱：「楊俊雄係遇神殺神、遇佛殺佛，心目中只有金錢、權力，我要演得辣啲，氣場強啲，演到好似一個霸道梟雄咁。」

《叠影狙擊》

郭政鴻減齡秘技

提到有網民讚他保養得宜、身形超弗勁屈機，59歲的政鴻即自揭獨門減齡秘技。

他大方分享說：「好多觀眾都問我點保養，自己戒晒宵夜，油膩及甜嘢都少食，當然要配合運動；同時我好貪靚，成日去做facial，如果冇時間都會喺屋企以家用美容儀去緊緻皮膚，所以仲keep得到。」

最新影片推介：蔣祖曼專訪

TOPick柴犬追星
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

撰文 : TOPick柴犬出動

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郭政鴻 電視劇 叠影狙擊

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