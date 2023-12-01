【過渡性房屋】新生嬰兒家庭輪候公屋兩年　即符甲類租戶申請資格

▲ 房屋局調整有新生嬰兒過渡房屋租戶資格。（資料圖片）

為鼓勵生育，締造有利育兒環境，房屋局宣布，今日（1日）起調整過渡性房屋甲類租戶的申請資格，讓有新生嬰兒的家庭，輪候傳統公屋滿兩年，即符合過甲類租戶資格。

房屋局稱，現時輪候傳統公屋未滿3年的家庭或人士，屬過渡性房屋乙類租戶。凡在今年10月25日或之後有新生嬰兒的家庭，自今日起可獲縮減1年輪侯傳統公屋時間的申請要求，即已輪候傳統公屋滿兩年，便符合過渡性房屋甲類租戶資格；其他申請家庭或人士則維持現有要求，方符合甲類租戶資格。申請家庭須於該嬰兒未滿1歲前遞交過渡性房屋申請。

另外，房屋局指出，營運過渡性房屋的機構須將項目內不少於80%單位供甲類租戶入住，另可按其服務特色，自行訂定其申請對象的細節準則，並預留不多於20%單位予其他類別申請者，即乙類租戶。

房屋局期望以上措施能幫助有需要新生嬰兒家庭加快脫困和更好生活。

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責任編輯：梁薾心