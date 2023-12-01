【區選2023】陳國基：政府不會監察公務員有否投票　不投票亦非等同「軟對抗」

▲ 政務司司長陳國基表示，政府不會亦無法監察，公務員有否投票。（資料圖片）

區議會選舉本月10日舉行，政府亦多次呼籲公務員以身作則投票，政務司司長陳國基表示，政府不會亦無法監察，公務員有否投票，即使沒投，亦非等同「軟對抗」，因不投票的原因有很多。

陳國基接受電視台訪問表示，不投票不可以與「軟對抗」劃上等號，「有些人不投票的原因有很多，軟對抗一定是壞的、有不好的意圖，我亦都不相信所有不投票的人都是有個壞的意圖，不可以就這樣劃上等號。」他又指，政府已設專隊監察選舉期間，網上有否流傳虛假消息。被問到會否考慮未來不委任區議員加入三會，讓更多人參與地區治理，他認為，三者性質不同，可以同時兼任，在政策上亦無衝突。

政府在投票前一日12月9日舉辦「區選繽紛日」，陳國基解釋，既然都說區議會投票，便舉辦一些節目讓大家開心一點，是主要的目的，但不是指舉辦活動後，便對投票率有一定幫助或是一定幫助不到。他認為，政府要做的是做足宣傳，若投票率不多，市民選出的區議員是否真的能夠代表當區，這個會有點遺憾。

公務員事務局設螢幕保護裝置 電腦靜止會彈區選齊投票訊息

▲ 公務員事務局設螢幕保護裝置。(楊何蓓茵fb圖片)

公務員事務局局長楊何蓓茵在社交專頁表示，局方即日起推出螢幕保護裝置，讓更多員工接收到「撐區選，齊投票」的訊息。 她說，公務員事務局人員在辦公室的電腦畫面，只要靜止一段時間，就會彈出區選齊投票的官方單張，提醒投票。

財庫局推微電影籲投票 陳浩濂葉俊廉重現《無間道》的經典場面

▲ 陳浩濂(左)和葉俊廉(右)重演《無間道》的經典天台場面。(財庫局fb影片截圖)

財庫局今日則推出，由局長許正宇、副局長陳浩濂、及政治助理葉俊廉參演的《天台的誤會》微電影，陳浩濂和葉俊廉重現《無間道》的經典天台場面，呼籲投票。陳浩濂向葉俊廉指，「你話三日又日，究竟1號、2號定3號，你話俾局長聽你交唔到個號碼囉！」葉俊廉稱要多些時間選擇。許正宇則指，2人不同區，知道也沒有用，而且不用向人交代心水人選，好重要的號碼是1210，12月10日去投票。

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責任編輯：區綽彥