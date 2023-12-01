  • 23°C
香港時間 : 20231201日 (週五) 17:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

TVB花旦丨黃智雯宣布離巢TVB　承諾會繼續幕前工作：演戲始終係我最鍾意

娛樂 15:35 2023/12/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

黃智雯宣布離開TVB！

無綫花旦黃智雯一直屢傳離巢，隨後她出席活動時一直以拖字決回應。今日（11月12月）她宣布離巢，並分享一段短片，除了記載她最後一日揸車返電視城，亦有上載與一班曾合作過演員的合照，非常開心。

感謝栽培 開心遇到每個角色

在2007年參加香港小姐之後加入TVB的黃智雯，在今日發文感激公司多年來的栽培，並指心情百感交集：「多謝TVB，多謝呢個地方多年嚟孕育我，栽培我，一步一腳印，踏實地慢慢走到今天。」

智雯又感謝台前幕後的照顧及每個角色：「特別多謝遇到嘅每一位監製以及愛錫我嘅台前幕後，能認識到一班好戰友，相遇相知，一起成長互勉，我確實是很幸運🙏🏻！ 多謝鵪鶉妹、蘇鳳蓮、關二嫂、美雪、蘇文強、方寧、方以因、芷若、madam G、游雁星、張心月還有顧晴天，多謝您地帶比我美好嘅回憶，喺我心入面每個角色都充滿着溫度和份量。接落嚟嘅新一頁，我期待遇到更多嘅角色，喺不同嘅舞台上，迎接更多挑戰，I’m ready！」

點擊圖片放大
+11
+10

繼續演好戲

她之後接受TOPick訪問回應離巢一事及往後的動向，她說：「其實暫時忙於排練胡說八道會演出，我哋幾個姊妹難得同台表演，所以先將所有心機同時間放喺演唱會先，之後我嘅動向，會稍後再同大家講，雖然心情很不捨，但大家放心，我會繼續專注幕前工作，演戲始終係我最鍾意嘅工作。」

記者：陳曉柔

最新影片推介：蔣祖曼專訪

TOPick柴犬追星
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

相關文章

【娛圈喜事】黃智雯晒婚照宣布結婚 　發文表示：我是個很幸運的女孩
16:44 2023/10/05
【娛圈喜事】黃智雯晒婚照宣布結婚 　發文表示：我是個很幸運的女孩
【黃智雯結婚】Mandy未婚夫為保險公司高層　曾甜蜜形容男友為「充電器」
18:14 2023/10/05
【黃智雯結婚】Mandy未婚夫為保險公司高層　曾甜蜜形容男友為「充電器」
黃智雯公布結婚後首發文　幸福人妻慢步英國街頭回眸甜笑
13:32 2023/10/14
黃智雯公布結婚後首發文　幸福人妻慢步英國街頭回眸甜笑
【幸福人妻】黃智雯拒做少奶奶重投工作　新婚人妻談生B大計
10:59 2023/10/18
【幸福人妻】黃智雯拒做少奶奶重投工作　新婚人妻談生B大計
TVB花旦丨黃智雯踩過界首度直播帶貨　與帶貨女王ViVi Chan分享護膚之道
21:02 2023/11/20
TVB花旦丨黃智雯踩過界首度直播帶貨　與帶貨女王ViVi Chan分享護膚之道

你可能感興趣

【娛圈喜事】黃智雯晒婚照宣布結婚 　發文表示：我是個很幸運的女孩
16:44 2023/10/05
【娛圈喜事】黃智雯晒婚照宣布結婚 　發文表示：我是個很幸運的女孩
【黃智雯結婚】Mandy未婚夫為保險公司高層　曾甜蜜形容男友為「充電器」
18:14 2023/10/05
【黃智雯結婚】Mandy未婚夫為保險公司高層　曾甜蜜形容男友為「充電器」
黃智雯公布結婚後首發文　幸福人妻慢步英國街頭回眸甜笑
13:32 2023/10/14
黃智雯公布結婚後首發文　幸福人妻慢步英國街頭回眸甜笑
TVB 黃智雯 娛樂人物職業 演員 娛樂行業

最高瀏覽

【高度戒備】屯門蝴蝶灣大批警員集結　荷槍實彈手持盾牌武器
【高度戒備】屯門蝴蝶灣大批警員集結　荷槍實彈手持盾牌武器
急症室最長等候時間（12月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月01日 時間12:05）
新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法　林景程客串數秒勁搶鏡
新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法　林景程客串數秒勁搶鏡
關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚　太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁
關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚　太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁