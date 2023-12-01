TVB花旦丨黃智雯宣布離巢TVB　承諾會繼續幕前工作：演戲始終係我最鍾意

▲ 黃智雯宣布離開TVB！

無綫花旦黃智雯一直屢傳離巢，隨後她出席活動時一直以拖字決回應。今日（11月12月）她宣布離巢，並分享一段短片，除了記載她最後一日揸車返電視城，亦有上載與一班曾合作過演員的合照，非常開心。

感謝栽培 開心遇到每個角色

在2007年參加香港小姐之後加入TVB的黃智雯，在今日發文感激公司多年來的栽培，並指心情百感交集：「多謝TVB，多謝呢個地方多年嚟孕育我，栽培我，一步一腳印，踏實地慢慢走到今天。」

智雯又感謝台前幕後的照顧及每個角色：「特別多謝遇到嘅每一位監製以及愛錫我嘅台前幕後，能認識到一班好戰友，相遇相知，一起成長互勉，我確實是很幸運🙏🏻！ 多謝鵪鶉妹、蘇鳳蓮、關二嫂、美雪、蘇文強、方寧、方以因、芷若、madam G、游雁星、張心月還有顧晴天，多謝您地帶比我美好嘅回憶，喺我心入面每個角色都充滿着溫度和份量。接落嚟嘅新一頁，我期待遇到更多嘅角色，喺不同嘅舞台上，迎接更多挑戰，I’m ready！」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

繼續演好戲

她之後接受TOPick訪問回應離巢一事及往後的動向，她說：「其實暫時忙於排練胡說八道會演出，我哋幾個姊妹難得同台表演，所以先將所有心機同時間放喺演唱會先，之後我嘅動向，會稍後再同大家講，雖然心情很不捨，但大家放心，我會繼續專注幕前工作，演戲始終係我最鍾意嘅工作。」

記者：陳曉柔

最新影片推介：蔣祖曼專訪