【消費獎賞】買天然鑽石參加抽獎　頭獎獨贏190萬元3卡鑽石及鑽飾購物券

▲ 買天然鑽石參加抽獎，頭獎獨贏190萬元3卡鑽石及鑽飾購物券。（香港鑽石總會提供）

香港鑽石總會宣布推出「開心香港天然鑽石幸運大抽獎」，送出總值超過600萬元的天然鑽石及鑽飾購物券，幸運兒名額157個，終極大獎為價值超過190萬元的3卡D色天然鑽石及5,000元鑽飾購物券，讓消費者支持本地珠寶零售業。

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由2023年12月1日至2024年2月29日，總會聯同超過350間參與珠寶零售店舖攜手舉辦天然鑽石幸運大抽獎，凡於抽獎活動期間，在參與商戶購買一件或以上含有天然鑽石的飾品（人造鑽石及鐘錶除外）每滿港幣5,000消費可獲得一次抽獎機會，上限為20萬港元，即40次抽獎機會，金額愈大、購買次數愈多，贏取巨獎機會愈大。

香港鑽石總會主席姚蔚然表示：「隨着消費旺季將至與及回應港人出行及消費模式改變，總會特邀請香港珠寶首飾業商會旗下商號同心協力為珠寶業再添動力，舉辦是次抽獎活動，吸引港人留港消費，並鼓勵旅客參與。是次大抽獎活動橫跨聖誕節、農曆新年和情人節，總會期望在抽獎期內，能帶動30至45億的珠寶首飾業銷售額。」

推廣期：2023年12月1日至2024年2月29日

獎品：

大獎（名額1個）：

3卡D色天然美鑽 （零售價約港幣1,90萬）及港幣5,000鑽飾購物券

二獎（名額1個）：

2卡D色天然美鑽（零售價約港幣74萬）及港幣5,000鑽飾購物券

三獎（名額15個）：

1卡D色天然美鑽（零售價約港幣17萬）及港幣5,000鑽飾購物券

鑽飾購物券：

港幣20,000鑽飾購物券 （名額20個） - 總值港幣40萬

港幣10,000鑽飾購物券 （名額40個） - 總值港幣40萬

港幣5,000鑽飾購物券 （名額80個） - 總值港幣40萬

抽獎日期：2024年3月8日（星期五）

公布結果日期：2024年3月15日（星期五）

大會加送5,000萬AlipayHK A. Point積分

大會夥拍電子錢包合作夥伴Alipay HK和內地支付寶，於抽獎期內送出總值5,000萬AlipayHK A. Point積分。A.Point積分可於用AlipayHK所有合作商戶消費時當現金或兌換獎賞使用。Alipay HK用戶只要於參與商舖內掃描大抽獎相關宣傳品上的二維碼（QR Code）就可領取指定A. Point。而內地支付寶用戶則可在in-app領取低至5折珠寶商戶折扣優惠，務求為消費者打造全方位開心的購物體驗。

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責任編輯：陳麗娜