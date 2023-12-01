人生交叉點丨父患末期癌症要求回流陪伴 樓主呻情緒勒索剛移民陷兩難局面

子女移民留下年老的雙親，一直是令人爭議的話題，最近，連登討論區有網民開PO，指之前因為與父親政見不同，移民重新生活，但香港的父親近日表示患上末期癌症，想他回港陪伴，但他自覺不是醫護幫不了甚麼，而且回港就要拋下另一半及工作，令他陷兩難局面。

樓主於連登討論區以「如果老竇末期癌症，你又移民咗，會唔會特登返去陪佢」為題發文。他表示出身於貧窮家庭「讀書結婚買樓所有嘢都係靠自己」，由於父親政見不同，因此他決定移民海外，「老竇係令到我揀移民嘅其中1個原因，一直都覺得點解香港又有份人工高工作要走去移民」。近日父親告訴他患上末期癌症，令他十分苦惱︰

我都唔係醫護，起居飲食我係一樣都唔會幫到手，只係識咁企喺隔離……呢個時候返香港就要拋低另一半同工作，如果等到佢壽終都唔知等到幾時，個人好struggle（掙扎），到底可以點揀好」。

最新影片推介

網民回覆非常兩極化

於是他詢問其他網民意見，提出兩極答案︰「正皮：拒絕情緒勒索，佢咁大個人又有老母醫生護士，你返去都冇用」及「負皮：老豆冇細過拋你出門口餓死都算叫有養育之恩，做人唔好咁冷血，拋低另一半同工作飛返去睇佢壽終啦」。

帖文引來網民熱議，不少人認為樓主應回港陪伴父親，免將來後悔，「返去再望下老人家，錯過咗就補償唔返」、「我想見都冇得見，過來人字」、「親情無價」，但亦有人建議他隨心而為︰「你有自己嘅生活，又有你嘅伴侶，使乜理佢，生老病死係宇宙定律嚟」、「我自己會覺得無感情係唔使勉強，決定上就睇你介唔介意揹不孝子呢個名」，又指︰「你開得呢個post問，你自己都有答案」，但亦有人覺得可能是父親的苦肉計︰「佢話有末期癌症你都信？講緊大話啦明顯」。

向親戚詢問父親病情

之後樓主再有補充，他指其實移民前已經知父親有病，臨離開前都有帶他周圍行食吓嘢，關係也不太差，只是臨飛前對方一哭二鬧三上吊想他留低，嚇怕了他，他表示︰

本身預咗佢真係得返幾日先會飛返去，只係糾結個點，到底係咪佢講一句覺得自己就嚟唔得，就放低一切飛返去？

但他後來找親戚問醫院父親病況，發現根本不算太嚴重，「只不過係身體太弱要停一停化療針 再等醫生通知」。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳







