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娛圈喜訊丨陳蕊蕊與拍拖4年圈外男友結婚　鄧伊婷IG意外曝光新郎容貌

娛樂 16:23 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

恭喜陳蕊蕊榮升為人妻！

藝人金剛舊愛、憑TVB節目《耳分高下》擔任「Sing之天使」的「柑桔」而為人熟悉的陳蕊蕊，昨日（11月30日）正式榮升為人妻，與拍拖4年的圈外男友Eric拉埋天窗。

一對新人在數十名親友見證下簽紙結婚，正式成為合法夫妻。據悉，兩人將於聖誕前在泰國舉辦婚禮。

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Deep V新娘風騷出嫁

陳蕊蕊跟足傳統進行上頭儀式，亦有穿著裙褂、配戴金器龍鳳鈪，在昔日歌唱組合HunterZ成員何麗娟與7位姊妹伴隨下出嫁。

而簽紙儀式則在赤柱美利樓舉行，並邀請了范振鋒擔任司儀，圈中好友包括鄧伊婷、陶枳樽、漢洋等出席見證。新娘子蕊蕊穿上deep V婚紗，盡騷豐滿上圍，成為全場焦點。

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神秘新郎容貌曝光

陳蕊蕊早前已晒出華麗婚紗照，同樣只有單人相，未見另一半。

原本一直未曾露面的神秘新郎，親友分享的相片都用了圖案遮樣，惟鄧伊婷其中一個IG限時動態環境相片，「出賣」了新郎容貌，可見其樣子俊俏，年紀似與蕊蕊相若，郎才女貌，十分匹配。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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