星願奇緣丨迪士尼100周年動畫向傳統致敬　兩大導演聯手帶觀眾追夢

▲ 迪士尼動畫《星願奇緣》（Wish）的導演Fawn Veerasunthorn和Chris Buck齊齊接受TOPick訪問。

環遊世界、身體健康、步步高陞、世界和平……你還記得自己曾許下的願望嗎？

迪士尼動畫製作室100周年的新片《星願奇緣》（WISH）由《魔雪奇緣》（Frozen）系列及《奇幻魔法屋》（Encanto）金像班底製作，兩大導演Fawn Veerasunthorn和Chris Buck聯手執導並接受TOPick專訪分享自己的願望。

《星願奇緣》向迪士尼百年傳統致敬，動畫角色隨時代轉變，亦有不少戲迷指岀，女主角不再只是等待王子救贖的公主，而是具有主見及領導才能的女強人角色。

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沒將角色比較

Fawn和Chris表示每次創作原始角色時，都沒有刻意回想或比較過去岀現過的角色，而是將重點放在新的故事和角色上。

Fawn說：「我們創作這些原始角色，會注意她與電影主題之間的關係。」

她續道：「我們經常都喜歡那些角色，且在製作過程中會漸漸認識那位角色。『Asha會這樣說。』、『這很Asha！』最終，我們都很了解她。」

談起Asha，Chris謂：「我們喜歡她，她於電影初段未有發現自己會是一位領袖，她有其獨特的個人特徵但卻不自知。看着她有個精彩的人生，逐步成長再踏上領導之位。」

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導演的最大願望

電影以願望作題材，兩位導演的最大願望是甚麼呢？

Chris說：「很多人早已遺忘自己以前所許下的願望，收藏在內心最深處。我的願望是大家能再次尋回自己的願望，觀看這部電影從中獲得啟發，尋回夢想並實現它。

Fawn有感而發：「這世界發生了很多事，世事無常，我希望透過電影可為大家提供舒適感。透過觀看或感受迪士尼電影可拾回童年時與家人一起的感覺，盼望大家能從電影中有所得著。」

▲ （左起）Fawn Veerasunthorn、Chris Buck。（受訪者提供）

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記者：梁樂欣

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