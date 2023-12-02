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癌症殺手｜女護士襪褲現紫紅印被誤當污漬　求醫揭屬瘀傷證患白血病：令人震驚

醫生診症室 13:05 2023/12/02

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襪褲透紅印誤當污漬，女子擦拭無果揭為瘀傷，求醫證被一癌魔纏身。

身體出現莫名瘀傷不容忽視！英國一名女護士上班時發現襪褲上出現紫紅色紅印，初時以為是只是污漬，擦拭不果後才發現是瘀傷；一名護士同事見狀後，建議她諮詢醫生。事主經檢查後，發現患上急性骨髓性白血病，需立即入院治療；所幸其胞姐的骨髓匹配，最終配合化療療程，存活率才得以大大提升。如今已66歲的她，笑言自己仍然精力充沛。

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綜合外媒報道，女護士Jan Henry指自己當日是到急症室上班的第一天，因此早上一直在適應醫院的制服裙子，期間不停拉扯腿部的緊身襪褲。但她低頭卻發現襪褲上透出一塊紅印，起初以為是布料沾上污漬，經擦拭後卻發現實為皮膚瘀傷。

檢查後確診急性骨髓性白血病

當時她剛好見到院內的風濕病專科護士，對方見到其瘀傷後，著她立即找醫生諮詢。醫生經檢查後，發現她脾臟腫大（Enlarged Spleen）；再進行血液檢查後，翌日確診急性骨髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia，AML）。

Henry表示，雖然她是一名急症室護士，但對於此病認識不深；與醫生進行一番討論，被告知第1輪化療有50%存活率，她隨後被裝上中央靜脈導管 (Hickman Catheter)。她坦言那時才開始意識到，自己是一個病人：「這是一個殘酷、令人震驚的事實。」

化療期間母親突然離世

她之後說服醫院，讓丈夫可以留在身邊，陪伴她接受治療，而她亦最後成功於兒子生日前完成療程，「我決心在兒子生日前康復，我做到了！」因治療效果理想，Henry隨即再接受第2次化療，並與家人在醫院歡渡聖誕節；未料到拆禮物日時，卻被告知母親因急性哮喘離世，一家人瞬間陷入崩潰。

成功移植姐姐骨髓

Henry因此短暫出院，與家人團聚約4周後，才再次到醫院進行第3次化療；化療後又因姐姐的骨髓匹配成功，因此再緊接進行骨髓移植，令存活率提升至60%。確診白血病11個月後，她再次回到工作崗位，惟身體仍持續出現疲勞及專注力不足，最終於5年後決定退休。

如今已經66歲的Henry，笑言自己仍然精力充沛，同時非常感謝那條令她發現病情的襪褲、她的姐姐、國民保健署（NHS），以及自己當時在「正確的時間，出現在正確的地點」，這一切成功救了她一命。

醫生拆解白血病

台灣皮膚科醫生吳吉妮曾指出，白血病即是血癌，當用於造血的骨髓，被血癌細胞佔據，導致無法正常造血，而用於凝血的血小板沒法正常製造，血液亦因此無法凝固，導致出現多處瘀青及流血症狀。

家庭醫生柳朋馳曾在節目上指，患上急性骨髓性白血病會出現3大明顯症狀，如果發現自己或身邊長者出現以下類似徵狀，就要多加注意：

骨髓性白血病3大症狀

  • 發燒：經常出現感冒、發燒
  • 出血：牙齦出血、流鼻血、大片瘀青（尤其頸部及腹部）
  • 莫名感覺疲憊：尤其慢性白血病，大部分以疲倦為明顯象徵

血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰ 

  • 容易疲倦、盜汗（晚間睡覺時大量出汗）
  • 經常有出血（如牙齦、鼻），或傷口難以止血
  • 發熱
  • 貧血、消瘦、無胃口
  • 淋巴結（頸、腋下、腹股溝）及肝脾腫大
  • 頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

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責任編輯：羅嘉欣

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