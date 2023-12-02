靚太安樂窩︱靚太必學高貴聖誕大餐菜餚　可嵐教煮傳統法式紅酒燴雞

▲ 靚太必學高貴聖誕大餐菜餚「法式紅酒燴雞」。

踏入12月就到聖誕節了，想一家大細開心過聖誕，聖誕大餐當然唔少得！今期圈中靚媽可嵐就親自下廚教大家煮「傳統法式紅酒燴雞」，這個傳統法國菜來頭不少，是可嵐專程到藍帶廚藝學校學煮，煮出來宴客絕對大方得體又高貴，毫不失禮！

紅酒燴雞如同其菜名是使用法國紅酒燉煮雞肉入味，先將紅蘿蔔、洋蔥、大蒜等拌炒，並將雞髀表面煎熟鎖住肉汁，將其放入鍋中慢慢燉煮，直至其肉質軟嫩，帶有葡萄酒香這道美味的紅酒燉雞就完成!

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傳統法式紅酒燴雞

食材:（2人份)

雞髀 2隻

醃料:

紅酒 300毫升

紅酒汁配菜:

百里香 1支 蒜瓣 2個 洋蔥 半個 紅蘿蔔 半條 西芹 6厘米 鹽、胡椒 適量 中筋麵粉 100克 植物油 50毫升 干邑 5毫升 上湯 150毫升

配菜:

煙肉 100克 鹽、糖、黃油 適量 油 適量 白蘑菇 6個

芥末薯蓉泥:

薯仔 300克 忌廉 50克 牛油 30克 鹽、胡椒 適量 第戎芥末醬 20克

主菜製法:

1.把雞髀放入密實袋中，加入紅酒醃4-6小時。

2.將薯仔、紅蘿蔔、西芹、煙肉、白蘑菇、洋蔥等切好備用。

3.用工具將烚好的薯仔壓成薯蓉。

4.趁薯蓉熱的時候，就加入牛油，不停攪拌，加入忌廉，加入法國人很喜歡用的芥辣，最後加入鹽及胡椒調味。

5.用手摸雞髀的關節位，會發現到V字。沿住個V字就可以輕鬆地將它一分為二。

6.斬去雞髀的尖頭。用手及刀將雞肉向下推，直到露出骨頭。煎出來的時候造型更美，擺盤的時候更好看。

7.雞髀上麵粉，作用是鎖實肉汁，準備拿去煎。

8.等油熱，落雞煎香。

9.煎至7-8成熟再燴入紅酒汁。

10.煮紅酒汁，先要爆香配菜，用餘下的油，先落洋蔥帶出香味。

11.加入干邑，蒜頭、紅酒、上湯、百里香、雞髀蓋煲蓋燴一陣。

12.盛起紅酒汁再加入牛油，慢火，收汁。

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配菜製法:

1.加入之前的雞油。

2.炒煙肉及蘑菇。盛起

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可嵐小貼士:

1.想知薯仔熟了沒有，只要用一把尖頭的刀插落薯仔中間，拿起的時候你已經見到它滑下來，其實就是代表煮熟了。

2.用尖刀剌落厚肉或骨的地方來測試是否熟透。再用夾按壓雞髀，見到還有血水滲出就是代表未熟。

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蘑菇是否需要洗?

可嵐表示有傳蘑菇是不用洗，但始終中間經過很多物流運輸、泥士，建議蘑菇是可以洗。

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記者：陳麗薇