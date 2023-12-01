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女士健康｜女生下腹突脹求醫抽出4公斤黏液　醫生揭患兩腫瘤

醫生診症室 17:37 2023/12/01

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女生下腹突漲求醫抽出4公斤黏液，醫生揭患兩腫瘤。

台灣一名年輕女子的下腹在半年間突然變大，而且出現腸胃不適等症狀。經求醫發現，原來她的腹部長有20厘米大、如「台灣粉粿」的黏液腫瘤，最終確定為良性的「假性黏液瘤」和「卵巢黏液性腺瘤」。

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女子腹部異常變大如「粉粿」

據台灣婦產科醫生李偉浩在Facebook專頁分享上述個案指，最初為事主進行腹部超聲波檢查時，已發現她的腹內長有個超過20厘米大的卵巢腫瘤，而且伴有腹部積液，懷疑屬於惡性腫瘤，故再為她電腦掃描後，再進行傳統開腹手術。

事主腹腔經開刀後，醫生發現當中充滿大量紅黃色的黏液，猶如一大團「台灣粉粿」。李偉浩醫生解釋，患者的卵巢腫瘤出現了一個如拳頭般大的破洞，導致黏液不斷流出，並讓腸道和腹腔內臟全部被黏液包裹，黏液細胞在內臟器官表面寄生，形成「假性黏液瘤」。

李偉浩醫生續指，由於抽吸管無法吸取黏液中較為濃稠的部分，故此只能徒手把黏液捧出，醫療團隊最終花費4小時、取出逾4公斤重的兩大盤黏液。經化驗報告確定屬於良性的假性黏液瘤和卵巢黏液性腺瘤，完成手術後事主無需接受治療。

李偉浩醫生提醒，假性黏液瘤屬於會復發、轉變成低度或高度惡性的疾病，而且化療和電療的反應並不理想，所以絕對不能掉以輕心。患者接受治療的準則是出現復發，就需要再次接受手術，情況一般都相對棘手，故呼籲大眾多加注意。

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責任編輯：羅嘉欣

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