【區選2023】葉劉淑儀：新民黨所有選區選情告急　認同不投票非等同「軟對抗」

▲ 新民黨今早在灣仔修頓球場舉行造勢大會。(朱永倫攝)

區議會選舉本月10日舉行，新民黨黨主席葉劉淑儀表示，該黨所有選區都選情告急，呼籲選民出來投票，但認同政務司司長陳國基所指，不投票亦非等同軟對抗，因會否投票有很多原因，如是否認同當區的候選人。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

新民黨今早在灣仔修頓球場為17位參加地區直選的候選人，舉行造勢大會，葉劉淑儀表示，今次參選的對手很強大，該黨所有選區都告急，呼籲選民出來投票，距離選舉仍有9日，是最後衝刺期，希望候選人完成最後一里路。她又稱，本次直選選區變大，黨內派出年輕人為市民服務，要協助特區依法施政故責任重大。

葉劉淑儀被問到如何看政府不打算強制要求公務員投票時，她指，相信公務員會明白選舉的重要，會回應政府的呼籲出來投票，會否投票有很多原因，如是否認同當區的候選人，正如陳國基所指，軟對抗是刻意對抗政府，不認為不投票就是軟對抗，舉例很多外國選舉，甚至美國總統選舉的投票率亦不是很高。至於投票率，她表示很難推測。

造勢大會除了該黨的立法會議員黎棟國、容海恩、陳家珮、李梓敬、何敬康有出席外，身兼港島聯理事長的立法會議員蘇長荣亦有到場支持。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥