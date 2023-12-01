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【偽造發票】涉虛構公司兼偽造約38萬元發票　出版社前員工認8罪判囚20個月

社會 16:15 2023/12/01

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涉虛構公司兼偽造約38萬元發票，出版社前員工認8罪判囚20個月。（資料圖片）

48歲出版社前員工涉就再版書籍及搬遷工程偽造多張發票，詐騙出版社向多間外判商支付共約38萬元涉案員工早前承認欺詐等共8罪，今於（1日）於區域法院被判監20個月，法官指被告違反誠信，利用公司信任謀取私利，情節嚴重。

被告孔祥威（48歲），浸信會出版社(國際)有限公司前僱員，承認4項欺詐罪、2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，以及2項串謀使代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，案發於於2020年2月4日至2021年6月8日期間。

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暫委法官王興偉判刑時指，被告違反誠信，利用公司信任製作假發票謀取私利，情節嚴重，考慮到被告認罪及已作出部分賠償，判監20個月。

案情指，被告獲浸信會出版社聘用，負責書籍出版及再版工作，以及向承辦商發出影印及設計訂單。控方指，有關發票是由被告使用其辦公室的電腦製作，被告於警誡下承認4項欺詐罪，聲稱因有些被浸信會出版社聘用的自由工作者的僱主禁止他們兼職，他們不願意就收款提供個人資料，故被告使用4間外判商代為收取款項，而該4間外判商並不存在。

被告在警誡下續稱把款項全數交予自由工作者，又或在付款後侵吞差額，有時則是被告獨自完成書籍工作，再向浸信會出版社虛假地聲稱由該4家外判商進行書籍工作。

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記者：陳曉欣

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