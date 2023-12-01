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新聞女王劇透丨第11至15集劇情預告　曉薇被出招詩晴踢走並精神失常

娛樂 16:01 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

《新聞女王》

佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等參演TVB台慶劇《新聞女王》，第10集家妍與男友俊樂用膳，話題全圍繞元旦寶寶訴訟。俊樂坦言必須犧牲劉艷，才可平息事件…… 

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《新聞女王》

新聞女王丨第11集 （4/12）

關於元旦寶寶一事，家妍向對方列出全部訴訟費用，希望能說服對方不要打官司；怎料景仁引導男方指控慧心……

調查會議上，慧心揭破元旦寶寶的父母存心騙取賠償希望幫孩子治病，卻提出成立基金幫助病患兒童，雙方最終同意和解。事件雖然得到解決，加上有家妍力撐，但最終劉艷還是被調到網誌部。

高層會議中，慧心展示一封匿名電郵，內文控訴被電視部男主播性騷擾，矛頭直指景仁！慧心負責調查事件，並約見所有女同事了解……

新聞女王丨第12集 （5/12）

舊區重建在即，家妍故地重遊，憶起多年前曾在此處與景仁合作……

性騷擾事件持續發酵，慧心藉機要景仁暫停出任主播。曉薇意外發現化妝助手Debbie疑似是性騷擾事件的投訴人。

景仁憶起與家妍交往一事，當時家妍不願介入景仁的婚姻而主動分手。

性騷擾事件的調查一直未有結果，英飛向慧心施壓要停止調查並讓景仁復任主播。

慧心早已識破曉薇和景仁關係，要脅曉薇指證景仁……

景仁與家妍當年的戀情被翻出，家妍頓時陷入小三醜聞……

新聞女王丨第13集 （6/12）

為了處理性騷擾事件，慧心推出多項新措施。家妍向方太建議辦一場網上直播答問大會，由網誌部負責採訪。

直播當天，曉薇煽動Debbie現身指證景仁。直播大會上，劉艷擔任主持，不卑不亢。

景仁嘗試澄清與家妍當年情事，更公開與曉薇的戀情……

正當大家以為一切告一段落，曉薇卻發現Debbie企圖自殺……

慧心在眾人面前力捧詩晴，大家心領神會原來詩晴已向慧心投誠。幾經查證，所謂性騷擾其實只是一場誤會。

新聞女王丨第14集 （7/12）

曉薇當年在同輩壓力下，把垃圾擲向拾荒婦人；她不敢承認，拾荒婦是其母親。

詩晴跟着警方來到時鐘酒店執行掃黃行動。突然一個疑似援交少女為了逃避警方追捕，竟然逃出大廈外。

詩晴從蛛絲馬跡中猜到少女可能與曉薇有關，卻故意隱瞞直播室，要曉薇在直播中出醜！

曉薇目睹妹妹出事，不懂反應。

及後，曉薇被調到網誌部投閒置散，更不時出現幻覺。

詩晴成功踢走曉薇，慧心卻只當她是曉薇的替代品，盡情使喚，詩晴只能忍氣吞聲。

新聞女王丨第15集 （8/12）

曉薇的高學歷背景原來是慧心安排，所以慧心一直手握其黑材料。

曉薇不時出現幻覺，需要見醫生……

國際傳出重大消息，能即時傳譯的家妍再受重用。

詩晴得悉父親入住的護老院發生疑似虐老事件；詩晴、家妍揭破事件，詩晴將父親接回家中照顧。

排球錦標賽即將舉行，萬華女子隊如能順利晉級，將赴韓國繼續賽事。

在此緊要關頭，網上卻傳出疑似教練性侵的帖文。

劉艷追查萬華排球隊性醜聞一事，怎料卻令隊長廖子姍受傷……

撰文 : TOPick柴犬出動

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