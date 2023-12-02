【癌症治療】養和質子治療中心正式開幕　每年可醫逾400癌病患

▲ 養和質子治療中心正式開幕。（林宇翔攝）

養和醫院耗資逾70億元興建的質子治療中心正式開幕，是全港首間質子治療中心，每年料為400至600名癌症病人，可精準鎖定目標殲滅癌細胞，減少對鄰近正常組織的傷害，而質子治療費用平均為傳統放射治療2倍。院方強調，中心地庫的是質子同步加速器，非核反應堆，強調不存在任何輻射風險。

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質子治療被視為目前最先進癌症放射治療技術。養和質子治療中心位於筲箕灣阿公岩養和東區醫療中心內，面積約為3.1萬平方呎，由3層組成，其中地庫2層設直徑約4米的四磁環同步加速器機房、光束傳輸系統等，地庫3層則設2間質子治療室等，預計每年可為400至600名癌症病人進行治療。

養和醫療集團醫學物理部主管余兆基解釋，質子治療優勝之處，形容為「標靶導彈」，能鎖定目標腫瘤，用少量質子束便可將輻射聚焦照射癌細胞，降低鄰近健康組織被輻射破壞的機會。其中乳癌病人的心臟，在質子治療中吸收的輻射量可減少150至200%；肝癌質子治療則不但能減少治療副作用，更能大幅提高患者3年整體存活率約15至20個百分點。

養和醫院臨床腫瘤科名譽顧問醫生甘冠明說，放射治療對治療兒童癌症亦非常重要，因為即使是極低輻射劑量，仍有機會令發育中的兒童，在治療後出現長期副作用，包括繼發性癌症、神經功能障礙等；但若接受質子治療，則有望減低相關風險，例如髓母細胞瘤兒童接受質子治療後，出現甲狀腺功能不足的比率大減46個百分點，10年間患繼發性癌症機會更僅2.1至4.9%。

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余兆基指，2間質子治療室各有1部190度半旋轉質子治療機，每當需要進行治療時，同步加速器便會透過光速傳送系統，把質子傳送至治療機，讓機器利用筆尖式掃描技術，殲滅癌細胞；而同步加速器每次只能支持1部治療機運作。

質子治療收費平均為傳統放射治療2倍。翻查中心網頁，各類質子治療收費介乎約20萬至67萬元；其中進行35次針對前列腺及毗鄰淋巴組織的質子治療，盛惠近66.8萬元；而現時香港永久居民可獲最高7折優惠。

被問及輻射安全問題，養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文指，興建中心時採用高密度玄武岩，符合衞生署放射衞生科有關輻射屏蔽設計及排污要求。余兆基亦強調，中心地庫的質子同步加速器，並非「核反應堆」，院方檢驗鄰近空氣、海水和魚類樣本後，顯示輻射水平沒異常，強調有信心沒有風險。

李維文說，院方已與兒童醫院達成共識，盼將更多癌童病例轉移到中心，集中進行質子治療；又說已進行近百項磁力共振導航放射治療及質子治療研究，將續跟各醫學院合作。

養和質子治療中心自7月底初步投入服務，至今已治療約40名年介7至88歲的癌症病人，個案涉多種癌症，包括26宗乳癌、6宗兒童醫院轉介兒童癌症個案等，詳情即看。

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記者：梁薾心