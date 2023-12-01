英年早逝丨知名素食健身網紅　心跳驟停猝死終年30歲 【拆解6種猝死徵兆】

▲ 知名素食健身網紅，心跳驟停猝死終年30歲。(網上圖片)

西班牙知名素食健身網紅Alfredo Martin近日疑因心跳驟停猝死，終年30歲。目前家屬雖未公布死因，但他生前曾公開表示會使用藥物增強體能，惹來外界揣測。而女友於社交平台悼念男友，言詞悲傷、令人心碎。

最新影片:

曾認服藥健身 死因惹大眾揣測

綜合外媒報道，西班牙健身網紅Alfredo Martin，以素食角度討論運動營學出名，平日亦是一名舉重教練，於社交平台Instagram擁有13萬粉絲，YouTube頻道亦累積逾23萬訂閱者，在健身界及舉重界皆相當知名；他經常於網上分享提高肌肉量、正確進行高強度間歇訓練（HIIT）的方法，甚至曾出書及開班授課。

不過，Martin周一（11月27日）卻因心跳驟停猝死，由於他生前曾公開承認會使用類固醇、體能增強藥物（PED），令不少人懷疑其死因與用藥有關，惟家人至今尚未公布其真正死因。

▲ 西班牙知名素食健身網紅Alfredo Martin近日疑因心跳驟停猝死，終年30歲。(網上圖片)

女友難接受噩耗 籲尊重親友隱私

西班牙YouTuber「Jordi Wild」表接受外媒訪問透露，自己曾採訪過Martin，稱對方是一個「令人印象深刻且真誠的人」，而對方亦深知這樣的生活方式存在風險，但目前尚未有證據認定他的驟逝與用藥有關，呼籲大眾不應妄下定論，坦言自己如今只想「向他的家人致上哀悼。」

Martin女友Vera Schroede，周三（29日）於個人社交平台證實噩耗，悲痛表示男友逝世令她心碎，直言「沒有甚麼能夠填補這個空白。永遠也沒辦法。」；又呼籲各方尊重親友隱私，並對已逝男友表達愛意：「我愛你，不論你在哪裡。」

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣