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【假日好去處】美荷樓青年旅舍本周末辦開放日　設導賞團、旅遊市集等

社會 16:31 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

美荷樓青年旅舍本周末辦開放日，設導賞團、旅遊市集等。（美荷樓青年旅舍圖片）

美荷樓青年旅舍開放日將於今年12月2及 3日舉行，並繼續與LIFE Mart合作舉辦手作市集，結合一系列活動及參觀，包括導賞團、攤位遊戲、工作坊和旅舍客房參觀等。

開放日詳情：

日期：2023年12月2及3日（星期六、日）
時間：上午10時 – 晚上8時
地址：九龍深水埗巴域街70號石硤尾邨41座
精彩活動：導賞團、手作市集、工作坊、攤位遊戲、旅舍客房參觀等（註：「美荷樓舊居民網絡」會員活動，可即場免費登記；禁止寵物進入）

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

美荷樓導賞團

在開放日期間（12月2至3日），美荷樓生活館將於上午11時舉辦廣東話公眾導賞團，讓參加者了解美荷樓的起源、昔日徙置區居民的故事，以及參觀活化後的青年旅舍客房。此外，展館更特設定點導賞，介紹1950至70年代香港基層市民的日常生活，聚焦於當時市民的日常娛樂活動，包括電影，深入細說香港電影業輝煌的歲月；亦會深入講述美荷樓的歷史及轉變，揭示這座碩果僅存的一型徙置大廈的前世今生。

配合開放日的活動安排，美荷樓生活館將延長開放時間至晚上8時，歡迎公眾一同探索這座歷史建築中蘊含的豐富歷史和文化價值！

LIFE Mart 手作市集

同場有「就當我在外地旅遊」主題的市集，包括雲集多個特色攤檔的市集、工作坊、懷舊影相體驗區、音樂表演及小遊戲等。另亦設有工作坊，包括聖誕膠樽奇遇記工作坊、手繪風鈴快閃工作坊及糖畫快閃工作坊。

日期：2023年12月2及3日（星期六、日）
時間：1pm – 8pm
地點：YHA美荷樓青年旅舍 戶外及多功能活動室

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責任編輯：陳麗娜

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