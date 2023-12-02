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【癌症治療】 至今40癌患者接受質子治療　養和：挖30米花崗岩工程複雜

社會 00:00 2023/12/02

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

（林宇翔攝）

養和質子治療中心自7月底初步投入服務，至今已治療約40名年介7至88歲的癌症病人，個案涉多種癌症，包括26宗乳癌、6宗兒童醫院轉介兒童癌症個案等。

本港首名接受質子治療的癌症病人為一名逾65歲女士，她年初證實患上乳癌，2月切除右側乳房及部分淋巴後，為減低復發風險，醫生建議按序再接受輔助性治療、放射治療和荷爾蒙及標靶藥治療。惟需接受放射治療的淋巴範圍覆蓋頸至腰部，有機會影響肺部健康，適逢養和質子中心7月底初步啟用，她決定接受為期3周、每周5次、每次約1小時內，共15次質子治療。她形容接受治療時沒有太大痛楚，只是事後感疲倦、照射部位有曬太陽後的灼熱感；及後她再接受荷爾蒙及標靶治療。

另一名約50歲鼻咽癌男患者則今年年初確診，6月接受3階段化療後，需再接受放射治療，但由於腫瘤接近左眼視覺神經，有機會導致失明，他選擇進行為期6周、每周5次、每次約35分鐘，共30次質子治療。他坦言治療第3周起皮膚紅腫、咽喉潰瘍等，需飲用處方營養奶和紓緩藥物，但現時已完成療程，生活大致回復正常。

海外質子治療中心一般設於郊外，但養和質子治療中心卻在鬧市興建，屬世界罕見。養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文指，由於用地範圍小，需用垂直層疊方式巧妙布置，以容納龐大質子治療系統，興建時挖掘地底花崗岩深達30米，形容是全球最複雜的質子治療工程之一。

他又指，養和東區醫療中心落成日期受疫情影響，延遲了約3年，正進行最後檢修，料2025年全面啟用，屆時將成為全球放療設施最齊備的醫療中心之一，可為癌症病人提供個人化治療方案。

養和醫院耗資逾70億元興建的質子治療中心現正式開幕，是全港首間質子治療中心，每年料為400至600名癌症病人，詳情即看

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記者：梁薾心

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