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本港已引入新一代新冠XBB疫苗

特約 11:30 2023/12/04

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秋冬流感高峰期將至，亦是新冠病毒傳播高峰期。美國於9月中批准使用兩款針對Omicron變種病毒XBB.1.5的新一代mRNA新冠疫苗 (下稱XBB新冠疫苗)，建議半歲或以上人士接種，以提升在秋冬季的保護。本港的衞生防護中心轄下聯合科學委員會亦於10月建議引入新一代XBB新冠疫苗。愷頤家庭醫學中心彭少良醫生提醒，市民特別是長者等高危群組不能忽視再次感染、重症、死亡及長新冠風險。目前XBB譜系的感染佔整體逾99%，市民，特別是高危群組應及早接種XBB新冠疫苗。

各地新冠確診個案持續上升　料11至4月為感染高峰期

疫後復常，世界衞生組織(WHO)早前公佈，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」，但不代表新冠病毒停止傳播。美國及歐洲的確診個案均持續上升。美國的新冠入院個案自6月以來錄得連續11周升幅，而單計10月第四週已有逾1.5萬宗新冠入院個案，較6月第3周上升逾1倍。

過去一年多，本港已經歷兩個新冠肺炎感染高峰。彭醫生又引述研究指，新冠疫情期間(2020年初至2022年底)的每年秋冬季，即11月至翌年4月，全球不同國家及地區均出現新冠季節性傳播高峰期，而2023/24秋冬季流行的變異株主要為XBB家族，建議及早採取有效預防措施，例如接種新冠疫苗。

今年已錄900宗死亡個案　勿忽視二次感染及長新冠風險

根據衞生防護中心最新公報，自2023年1月30日以來，本港累計已錄得984宗與新冠病毒有關的死亡個案，或成為2023年10大疾病死因之一，比糖尿病更高。

彭醫生強調，市民不應忽視感染的風險。即使屬二次，甚至三次感染，仍有機會出現重症，或需住院及引致死亡；感染後，即使無病徵或病徵輕微，均可引致長新冠，更可增加心血管病風險達63%。

最新版XBB新冠疫苗獲批　更有效應對主流變種病毒

世衞於今年9月公佈最新應對新冠病毒策略，從緊急應變疫情爆發，逐步過渡為長期疾病管理，其中接種新冠疫苗為一大預防重點。世衞建議應繼續推動疫苗接種，特別是針對高危群組，建議接種針對Omicron XBB的單價疫苗，又引述數據指XBB疫苗較二價疫苗能提供更高保護。針對新冠病毒持續進化，美國食品及藥物管理局(FDA)於9月中批准使用兩款新版XBB疫苗，兩款均針對世衞最新建議研發，更有效對抗Omicron變種病毒XBB.1.5，以及現時流行的EG.5 及BA.2.86變種病毒。

疫苗可預防疾病科學委員會倡引入新冠XBB疫苗  提供較佳保護

目前XBB感染佔整體逾99%，衞生防護中心轄下聯合科學委員會於10月召開會議，委員會表示XBB單價疫苗安全，可提供較佳保護。本港已引入新一代XBB疫苗，政府將優先提供予較高風險人士，即居於院舍人士及65歲或以上長者。

秋冬季新冠傳播高峰期將至，彭醫生呼籲，市民特別是長者等高危群組，應及早接種新冠疫苗，特別是應對2023-2024年新冠病毒的XBB單價疫苗，以減低再次感染及長新冠風險。

資訊由彭少良醫生提供，復星醫藥支持。

VAC-NOV23-001

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