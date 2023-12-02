床蝨入屋｜爸爸飲早茶惹蝨回家　港男靠兩法寶3度滅蝨成達人：當食生菜

▲ 家中4度現床蝨，揭爸爸飲早茶惹回家，港男變滅蝨達人：當食生菜。

最近本港床蝨問題令人關注，一名港男分享家中4度出現蝨患，相信是父親在飲早茶時，由酒樓惹回來，形容已將蝨患「當食生菜」，自己甚至已對滅蝨非常熟練，每次都靠兩法寶解決。

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一名女網民上周六（11月25日）在Facebook群組「香港滅蟲關注組」中發帖指，最近家中首次出現床蝨，於是找滅蟲公司處理，惟她指滅蟲公司要求一次過付錢，形容費用方面「都唔平」，「第一次咩都唔識，冇計，當破財消災啦」。

事主稱為解決床蝨問題，不得不扔掉家中一半雜物，包括床墊、梳化、椅子，只有膠製物品除外，直言「掉嘢掉到垃圾站啲人都識」。她隨後向區議員求助，幸獲對方推薦一名滅蟲師傳，師傳上門落滅蝨藥，「按次收錢，做一次畀一次，23號搞咗1次，按佢講嘅，應該之後再做一次就OK啦」。

事主建議，如發現家中有床蝨，也可嘗試向區議員求助，「感覺滅蟲呢家嘢識唔識人好唔同，大家有需要都可以問吓」。她又強調要根治蝨患，決心扔棄雜物「大掃除」非常重要，今次經歷也令她留下心理陰影，未來會做好預防措施。

網民分享經驗：中過4次

不少網民看到帖文後，均分享自己的滅蟲經驗，其中一名男網民表示，感嘆家中有名「唔聽人講嘢又唔生性」的父親，其經常光顧位於石硤尾的酒樓懷疑有蝨，卻不聽勸告每天早上堅持光顧，結果令家中4度出現床蝨，形容現在面對蝨患已「當食生菜」。

他稱第1次時不懂處理，只能請師傅幫忙，之後3次都是自行解決，「透明膠紙一發現就黐死佢哋，另外再用熱風槍」，他亦教父親如何處理，

「最後2次係我教識佢點樣做，佢學識咗點樣做，佢自己搞得掂。」

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正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家認出床蝨為患的跡象﹑防治床蝨的方法，以及滅蟲公司的服務價錢。要消滅床蝨/木蝨，有以下幾種辦法：

吸塵器處理

蒸氣噴射

清洗紡織品

熱力處理

化學防治

環境防治

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯：羅嘉欣