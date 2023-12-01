鄧卓殷郭子豪3日2夜食盡港九　16位網紅展示香港夜繽紛

▲ 鄧卓殷、郭子豪等體驗香港獨有的活力。

Meta近日邀得16位來自日本、泰國、台灣、韓國、馬來西亞及菲律賓等亞太區的創作者，與香港六位創作者遊歷香港，如藝人鄧卓殷、郭子豪等體驗香港獨有的活力。

創作者們利用Instagram Reels及Threads記錄分享所見所聞，向他們來自世界各地的追蹤者展現香港的獨特魅力。

參與是次遊歷體驗的創作者活躍於Instagram，擅長製作與旅遊、時裝、生活、飲食等相關內容，包括來自亞太區的Andy老師、Evan Tan、Mark O’Dea等。香港創作者包括Emi Wong、張柏鴻、鄧卓殷、郭子豪等。

在三日兩夜的旅程中，創作者暢遊港九各地，以美食、景點及文化等各方面體驗港式生活，包括深水埗大南街、基隆街、彩虹邨，以及上環的文武廟及太平山街等。

他們創作Instagram Reels及Threads內容分享旅程的所見所聞，讓追蹤者猶如親歷其境般感受香港的魅力。

作品：鄧卓殷 Amber 創作者的香港日與夜 /Andy 老師: 搭高鐵去香港 /郭子豪 ：被Andy老師惡搞/ Emi Wong 介紹香港獨特文化/Evan Tan 當韓劇女主角飲太多/Mark O’Dea ：香港不夜城/張柏鴻：跟我一起探索香港不夜城

▲ Evan Tan 當韓劇女主角飲太多

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