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減肥大作戰｜日議員勁減40kg變美男　與「肥仔」證件差太遠入境台灣被截

保健美顏 17:05 2023/12/03

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日本一名議員曾重達115kg，用2年時間減去40kg後判若兩人。

減肥前後真可判若兩人。日本一名年輕議員高峰期曾重逾115公斤，但年前受女兒提醒後決心減肥，經過節食與健身配合下成功減磅搣走近40公斤。他近日入境台灣時就因為面容與護照相片相差太遠而被質疑，最後要出示多年來減肥過程相片才令關員信服。

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現年35歲的日本神戶市議員上畠寛弘日前在社交平台透露，自己成功減肥後因未換護照，早前入境台灣就時出現「圖文不符」情況，職員多次對被護照上照片及其真人仍深感疑惑，最後他出示ig上自己減肥前後的比對相片，總算成功獲放行。

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事實上，上畠寛弘過去曾重達115公斤。至大約2年前他被女兒指「太肥」後決心努力控制飲食，成功減走至少40公斤，甚至連外貌都出現極大變化，亦難怪關員無法認出。

上畠寛弘亦於社交平台大方貼出減肥前後對比照，其中「減肥前」相片攝於2年前，當時他雖只得33歲，但面上多肉加上一身西裝令其外形相當老成。2年期間他透過節食及健身減肥，轉換髮型後形象堪稱「返老還童」。

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責任編輯：羅嘉欣

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