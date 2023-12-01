【司法覆核】前警員違紀被革職剝奪退休福利　指聆訊不公求推翻決定

▲ 男警入稟高等法院提出司法覆核。（資料圖片）

一名男警在警方紀律聆訊中被裁定行為有損公務員聲譽罪成，原被判革職但可享退休福利。他其後上訴，結果維持定罪並被剝奪退休福利。男警昨（11月30日）入稟高等法院提出司法覆核，指紀律聆訊程序不公和懲罰過重，要求推翻定罪和刑罰。

申請人為前高級警員陳健敏（Chan Kin Man)；答辯人為警務處處長蕭澤頤。

入稟狀指，陳就3項行為有損公務員聲譽罪接受紀律聆訊，被裁定1項罪成及被辭退，但仍可享退休福利。陳其後上訴請警務處副處長（管理）判他無罪及毋須革職，結果處長維持定罪和改判剝奪退休福利，陳指加刑是無理和隨意。陳稱，他是家中唯一經濟支柱，加刑對他及家人造成非常大的打擊。

陳質疑，當時有一重要證人拒絕出席紀律聆訊，令他無法盤問證人，指出其案情和反駁控方案情，致審訊不公。

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記者：陳曉欣