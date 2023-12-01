【司法覆核】郭卓堅質疑區選「三會」審查機制違憲 高院裁定司法覆核敗訴

▲ 郭卓堅質疑區選「三會」審查機制違憲，高院裁定司法覆核敗訴。（梁錦麟攝）

長洲居民郭卓堅早前入稟申司法覆核，指政府制定選舉區議員規定，參選人必須經「三會」審查通過方具資格報名參選違反《基本法》，要求法庭頒令取消規定。高等法院昨（30日）開庭聆訊後，法官今(12月1日)頒下判詞裁定敗訴，並同意政府改革區議會選舉的原意是確保「愛國者治港」，認為「三會」提名制有合法目的，並沒有違憲。

申請人郭卓堅；答辯人特首李家超、律政司司長林定國及政制及內地事務局局長曾國衞。

法官高浩文於判詞指，申請人在入稟狀中聲稱是民主黨永久會員及登記選民，惟因申請人曾於與選舉事務處的職員電話通話中，明確表明不欲擔任選民，故申請人最終在8月25日從選民登記冊中除名，申請人未有就其永久會員身份提出來自民主派的證據，故法官質疑申請人並不坦誠。

至於就申請方早前指現時的區議會選舉制度違憲，惟法官認為是次覆核，由未有打算參選而又未能滿足提名要求的人提出申請，而且申請人並非選民，或使人認為他對區議會選舉未有實質興趣，但考慮到公眾利益下，故仍處理是次覆核。

▲ 郭卓堅質疑區選「三會」審查機制違憲，高院裁定司法覆核敗訴。（梁錦麟攝）

法官續指，「三會」成員早在提名機制出現前已被任命，而且「三會」成員熟悉地區事務，他們選擇偏好的人士並非不恰當。法官指，雖然泛民主派成員未能滿足提名要求而非獲參選資格，惟未有證據顯示存有不公，當中或有不同原因，但法庭並不宜猜測。

法官同意政府改革區議會選舉的原意是確保「愛國者治港」，認為「三會」提名制有合法目的，不認為「三會」成員會任意提名，裁定「三會」提名制未有違憲，遂駁回是次司法覆核申請。

申請一方早前陳詞指，「三會」傾向偏好的人士，成為有意參選者獲得候選資格的障礙，質疑做法不合理及不合比例，亦大大減少了受大眾支持的候選人參選，但強調申請不影響下周日(10日)之選舉。政府一方則指，本聆訊於選舉進行前10天方進行，對選舉或會造成影響，甚至須押後1年，質疑申請人太遲提出申請。

郭早前於入稟狀自稱是民主黨永久會員，指政府制定選舉參選區議會規則，參選人必須經由政府3個地區委員會（分區會、防火會及滅罪會）批准、審查及通過，才容許參選人有資格報名參選，做法有違《基本法》第26條規定，即香港居民享有選舉和被選舉權，而《基本法》第11條亦列明特區政府立法機關制定的任何法律，不得與《基本法》相牴觸，要求法庭頒令取消相關規定，並頒令做法有違《基本法》規定。

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記者：梁錦麟