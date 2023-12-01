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【司法覆核】郭卓堅質疑區選「三會」審查機制違憲　高院裁定司法覆核敗訴

社會 17:11 2023/12/01

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郭卓堅。（資料圖片）

區議會選舉在即，長洲居民郭卓堅早前入稟申司法覆核，指政府制定選舉區議員規定，參選人必須經「三會」審查通過方具資格報名參選違反《基本法》，要求法庭頒令取消規定。高等法院昨（30日）開庭聆訊後，法官今(12月1日)頒下判詞裁定敗訴。

申請人郭卓堅；答辯人特首李家超、律政司司長林定國及政制及內地事務局局長曾國衞。

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申請一方早前陳詞指，「三會」傾向偏好的人士，成為有意參選者獲得候選資格的障礙，質疑做法不合理及不合比例，亦大大減少了受大眾支持的候選人參選，但強調申請不影響下周日(10日)之選舉。政府一方則指，本聆訊於選舉進行前10天方進行，對選舉或會造成影響，甚至須押後1年，質疑申請人太遲提出申請。

郭早前於入稟狀自稱是民主黨永久會員，指政府制定選舉參選區議會規則，參選人必須經由政府3個地區委員會（分區會、防火會及滅罪會）批准、審查及通過，才容許參選人有資格報名參選，做法有違《基本法》第26條規定，即香港居民享有選舉和被選舉權，而《基本法》第11條亦列明特區政府立法機關制定的任何法律，不得與《基本法》相牴觸，要求法庭頒令取消相關規定，並頒令做法有違《基本法》規定。

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記者：梁錦麟

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