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【創科發展】科技園獲華潤捐贈1億　推5年期創科人才培訓計劃

社會 17:12 2023/12/01

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科技園獲華潤捐贈1億元，推出5年期創科人才培訓計劃。（科技園圖片）

科技園公司與華潤集團今日（1日）宣佈，啟動為期5年的「衝出夢想」創科人才培訓計劃，由華潤慈善基金有限公司捐贈1億元，為中學及大學生提供沉浸式創科實踐培訓和企業工作體驗，建立「做創科有前途」的價值導向，鼓勵更多青少年投身創科領域。

「衝出夢想」計劃是科技園公司首次獲私營機構慈善捐贈，並共同策劃的慈善項目。其中首個創科體驗活動，將會向全港中學生介紹航天技術及其社會應用，包括舉辦校内航天講座、組織教育界代表前往內地參觀國家航天基地，及舉辦航天創新應用大賽，讓他們了解國家科技創新事業的重大成就，並培養對STEAM學科興趣，營造濃厚創科氛圍。

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

此外，華潤集團將為科學園的初創企業提供資金支持，為有志於創科發展的大學生提供實習機會，以壯大香港創科人才庫。

創科局局長孫東在啟動儀式致辭時表示，壯大創科人才庫是政府重點發展方向之一，除了製定和改善各項「搶人才」措施，也高度重視培養更多在地科學研究和創新專才，相信「衝出夢想」計劃中的全港中學生航天體驗活動，將全面提升青少年對國家航天事業的了解，同時提高他們對於數學、科學、工程學等學科的興趣，為日後投身創科打好基礎。

孫東又指，今次是科學園首次獲私人機構慈善捐贈，特別感謝華潤集團「開咗個好頭」，冀未來有更多企業和人士關心年輕創科人才的培訓；並提到近日中國載人航天工程人員訪港，工程人員出席多項活動與香港青年交流，令香港更清楚看到國內航天發展，增加對國家的認同感。

華潤集團助理總經理、華潤創業董事長陳鷹稱，集團致力助香港青年創新創業，融入國家發展大局，未來將通過慈善基金平台，連結各類創科和教育資源，構建創科人才成長通道，引領香港青少年熱愛科學、崇尚科學，深刻認識國家和時代發展大勢，為香港建設國際創科中心奠定更堅實的人才基礎。

香港科技園公司主席査毅超博士則說，在透過創科為香港以至全球謀福祉的道路上，奉獻遠比能力重要，科技園會繼續結合社會慈善力量和資源，擴大不同界別的參與，共同推動創新科技在社會的應用，創造更蓬勃的創科生態圈、建設綠色環境、締造更好美生活。

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責任編輯：梁薾心

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